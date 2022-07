Usan banca móvil, pero comparten contraseñas del celular o no lo bloquean

Aunque siete de cada mexicanos usa la banca móvil; es decir, alguna aplicación en su celular para realizar operaciones bancarias, al menos 12% no bloquea su teléfono y 40% ha compartido la contraseña de su dispositivo con alguien más.

Son datos de la firma de ciberseguridad Kaspersky, provenientes de varios de sus estudios, que revelan malas prácticas y posibles vulnerabilidades de los usuarios de la banca digital.

En un comunicado, la compañía señaló que la posibilidad de ser víctimas de un robo obliga a los clientes a ser extremadamente precavidos con el uso de sus dispositivos móviles y de las aplicaciones vinculadas a sus cuentas bancarias.

No utilizar alguna forma de bloqueo en un teléfono celular, ya sea contraseña o biométricos, como huella digital (Touch ID) o reconocimiento facial (Face ID), así compartir las credenciales de acceso al dispositivo son malas prácticas del uso de la banca móvil.

El uso protegido tanto de dispositivos como de las aplicaciones bancarias es relevante, si consideramos que México ocupó el primer lugar entre los objetivos de ciberataques en América Latina en la primera mitad de 2021, según datos de la consultora Tutum, que apunta que los datos de las tarjetas bancarias son de los más codiciados.

Kaspersky también señaló que 13% de los usuarios de banca en línea guarda sus datos de usuario y contraseñas de acceso a sus bancos en los navegadores, otra mala práctica.

¿La banca móvil es segura?

La seguridad de la banca móvil se volvió popular en las redes sociales, luego de que esta semana la actriz mexicana Verónica Bravo, denunció vía Twitter la pérdida de todos sus ahorros en una cuenta de BBVA México, como resultado del robo de su teléfono.

“Me robaron solo mi celular. No tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y, sin embargo los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA”, dijo.

Aquí va, otra vez. @bbvaedufin @BBVA_Mex @BBVARe_mx ustedes ya tienen los detalles y saben que la falla es suya. Espero su respuesta. pic.twitter.com/TUdvsAW3IU — veronica bravo (@veronicabravo18) July 25, 2022

Aunque se desconoce el detalle del caso, algunos analistas comenzaron generar hipótesis sobre las razones por las que se tuvo acceso a la aplicación de la actriz.

Entre ellas, no se descartó que el delincuente haya sido una persona cercana o que su contraseña de teléfono haya sido hackeada y se haya agregado un biométrico adicional al dispositivo. Las aplicaciones de BBVA México permiten el acceso a las cuentas de sus usuarios mediante Touch o Face ID del teléfono inteligente.

El banco le respondió de forma indirecta, sin mencionarla, también a través de un mensaje en redes sociales. “Nuestra app cuenta con los más altos estándares de operación, los que la convierten en un canal eficiente y seguro, utilizada por 17 millones de personas en el país”.