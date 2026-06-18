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Mundial 2026: ViX culpa a Amazon por fallas en transmisión; Profeco interviene

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El error de distribución afectó el acceso de usuarios en Prime Video; pese a ello, el servicio OTT de TelevisaUnivisión reportó 1.6 millones de espectadores.

Publicado el 18 jun 2026
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Interfaz de la App Store mostrando el logo de ViX, la aplicación afectada por fallas de transmisión en el Mundial.
Crédito: Archivo ShutterStock

Puntos clave

  • ViX presentó fallas en la transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026, especialmente el 17 de junio cuando muchos no pudieron ver el partido Colombia-Uzbekistán.
  • ViX atribuyó la falla a que Prime Video (de Amazon) ingestó la señal equivocada
  • La Profeco pidió un informe; ViX reporta que 1.6 millones vieron el partido sin problema, tiene derechos exclusivos de 104 partidos y más de 10 millones de suscriptores.
Resumen generado por IA

Lo que el CEO de TelevisaUnivisión, Daniel Alegre, calificó en abril pasado como “una oportunidad extraordinaria para nuestra empresa”, mes y medio después parece ser un dolor de cabeza: la Copa Mundial FIFA 2026.

El servicio de streaming digital de transmisión libre (OTT) de la compañía, ViX, ha presentado fallas en la transmisión de los partidos desde la inauguración el pasado 11 de junio. Ese día, la plataforma reconoció en su cuenta de X que “algunos usuarios experimentaron problemas técnicos para acceder”.

Y aunque los reportes de clientes con inconvenientes a través de redes sociales no cesaron por completo, el pasado 17 de junio una nueva falla aumentó el descontento. El partido entre Colombia y Uzbekistán no pudo ser visto por muchos de sus suscriptores.

En México, TelevisaUnivisión posee derechos exclusivos de la mayoría de los partidos del Mundial —comparte 32 con TV Azteca— y ViX es el único destino de streaming para los 104 partidos.

Alegre, durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, aseguró que la Copa de la FIFA la abordaban con “una estrategia totalmente integrada que abarca la transmisión, el streaming y todas nuestras plataformas digitales. Estamos totalmente enfocados en ofrecer una cobertura integral y de primer nivel”.

Sin embargo, el incidente expone los retos de transformación digital que enfrentan los gigantes de medios tradicionales al migrar hacia la distribución 100% IP.

La culpa la tiene Amazon… no AWS

De acuerdo con un comunicado de ViX del 18 de junio, quienes presentaron la falla fueron los usuarios del OTT de Amazon. “Minutos antes del inicio del juego, detectamos que Amazon Prime Video, uno de los distribuidores de nuestros servicios, ingestó la señal equivocada en el canal donde se vería el evento deportivo”, explicó.

ViX indicó que desde las 8:05 de la noche estableció comunicación con Prime Video, pero afirmó que “por causas ajenas a nuestro control, no pudieron corregir su error hasta las 8:57 p. m.”.

Como parte de su oferta, Prime Video ofrece suscripciones de video bajo demanda (SVOD) de distintos canales —como les llama— que pueden ser servicios OTT como ViX.

Entre los afectados, estuvo el director general para México de Amazon Web Services (AWS), Rubén Mugártegui, según dio a entender en una publicación de LinkedIn en la que criticó el servicio: “Con frecuencia, la pantalla no carga, la definición es muy mala y la señal con más de un minuto de retraso”.

El ejecutivo aprovechó la falla para reflexionar: “Un evento en vivo es la prueba más honesta que existe. La demanda no llega de a poco, llega como un muro, en el mismo segundo, para millones de personas con la misma ilusión que yo tenía anoche. Eso no se resuelve con suerte. Se resuelve con diseño, probar con la concurrencia real, repartir en varias regiones, ensayar el caos antes y resolver sin apagarlo todo”.

Mugártegui, tras ser cuestionado en uno de los comentarios de su publicación sobre el tuit de Vix que hacía referencia a los equipos técnicos de Amazon, aclaró que ViX no corre en la infraestructura de AWS.

¿Cómo falla una ingesta de señal?

Para los especialistas en arquitectura de streaming, el desfase de casi una hora reportado por la plataforma apunta a un problema en los puntos de enlace finales de distribución.

En la transmisión de video IP, un fallo de este tipo suele originarse en el nivel del endpoint RTMP o SRT, donde el distribuidor configura una URL de ingesta incorrecta o un puerto equivocado (comúnmente el 1935 para RTMP o 9999/10080 para SRT).

Si la red de distribución de contenido (CDN) replica una señal de prueba o un cortafuegos en el servidor de origen bloquea el acceso enviando un error 404, el sistema propaga la anomalía de manera masiva.

Esto explica los síntomas descritos por los usuarios: pantallas congeladas por segmentos inexistentes, baja definición por un bitrate mal codificado y la latencia acumulada de más de un minuto provocada por el caos de retransmisión en los nodos locales.

Profeco interviene ante las fallas de transmisión en ViX

El mismo 17 de junio, por la noche, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer a través de su cuenta de X que ante las fallas reportadas por las y los usuarios, entró en contacto con los representantes de la empresa para pedir un informe detallado.

ViX confirmó que desde la noche anterior tuvo contacto con la Profeco, de la que dijo “ha estado muy atenta a la problemática” y señaló que le entregará “la información requerida para que pueda estar segura que ViX no cometió falla alguna”.

Datos de ViX apuntan a que 1.6 millones de personas vieron el juego Colombia-Uzbekistan en su aplicación y en otros sistemas afiliados, sin contratiempo alguno. El OTT de TelevisaUnivisión reportó en el segundo trimestre de 2025 más de 10 millones de suscriptores de pago.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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