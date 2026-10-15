La presidenta Claudia Sheinbaum vio con buenos ojos la venta de AT&T México al consorcio integrado por Televisa y Fintech Holdings por $2,000 millones de dólares. “Va a ayudar a la competencia y a tener mejor servicio de internet”, afirmó.

En su conferencia de prensa mañanera del 15 de octubre, la mandataria explicó que “AT&T desde hace tiempo quería vender” y reveló que recibió a sus ejecutivos en Palacio Nacional, un encuentro del que no se había informado públicamente hasta entonces y sobre el cual no ofreció más detalles.

“Su decisión principal tiene que ver con mucha competencia que hay, hoy, en Estados Unidos, relacionada con la telefonía, la inteligencia artificial… Ellos tomaron la decisión de invertir en Estados Unidos”, comentó.

Sheinbaum indicó que su Gobierno quiere “que haya competencia y que se invierta, que haya más acceso, que el internet sea mejor en nuestro país” y señaló que están por licitarse bloques de espectro.

También recordó que al inicio de su administración “hubo una ley que planteamos”, relacionada con la CRT “para que se pueda descontar —eso se hizo en Brasil— una parte de lo que pagan por el espectro si garantizan mayor cobertura en las zonas que hoy no tienen cobertura”.

Eso, dijo, “se tiene que evaluar. Hasta ahora, no se ha presentado propuesta”.

Reguladores del Gobierno, los que deberán aprobarlo

La operación AT&T-Televisa Fintech está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y se prevé que el cierre ocurra durante el primer trimestre de 2027.

El acuerdo requiere la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio, que deberá evaluar sus efectos sobre la competencia en el mercado, y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que administra el espectro radioeléctrico y otorga concesiones.

Ambos organismos dependen del Poder Ejecutivo, a diferencia de sus antecesores, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que eran órganos constitucionales autónomos.