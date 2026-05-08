Alejandra Castellanos, la directora general para México y América Latina de HiRef —reconocida experta en la infraestructura detrás de los centros de datos—, se convirtió el 7 de mayo en la primera mujer en presidir el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME).

“Me honra profundamente ser la primera mujer en 80 años en asumir la presidencia de esta honorable institución”, afirmó Castellanos en el Club de Industriales durante la ceremonia de presentación del nuevo Consejo Directivo del CIME, que tomó protesta el pasado 30 de abril.

Frente a expresidentes del CIME, titulares de comités nacionales permanentes, representantes de organismos hermanos, integrantes de la Secretaría de las Mujeres y líderes de colegios y asociaciones afines, indicó: “Hoy las mujeres ingenieras mexicanas no solo estamos abriendo camino para las nuevas generaciones, también reconocemos el esfuerzo de quienes nos antecedieron y lucharon por nuestro lugar en la toma de decisiones”.

La diputada federal de Morena, Gabriela Jiménez, comentó, a través de su cuenta de X tras asistir al acto, que “este relevo refleja la transformación de México, donde el liderazgo técnico y la visión de género son pilares del desarrollo nacional”.

A la ceremonia también acudió la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ingeniería, Salma Jalife.

Alejandra Castellanos, la única mujer del Consejo del CIME

El consejo directivo que encabezará Castellanos está integrado por puros hombres: José Santiago es el vicepresidente, mientras que Iván Calderón Picazo y Jorge Antonio de la Cruz Pitalúa, primer secretario propietario y suplente, respectivamente.

La gestión financiera estará a cargo de Guillermo Aguilar Hurtado, como tesorero, y de Isidro Castellanos Sanjuan, como subtesorero. Asimismo, la segunda secretaría recae en José Luis Pérez Báez (propietario) y Alberto Federico Friedmann Requena (suplente).

Por su parte, la tercera secretaría está encabezada por José Guadalupe González García, como propietario, y por Rafael Eduardo López Trejo, como suplente.

Trayectoria en centros de datos y liderazgo regional

Castellanos, quien es ingeniera en Electromecánica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sucede a Luis Bernardo Argüelles y Medrano al frente del CIME.

Se ha desarrollado en el mercado de centros de datos. Actualmente dirige la operación del fabricante italiano de sistemas de enfriamiento y antes colaboró con Vertiv. En 2019, fue presidenta del Comité de Centros de Datos del CIME.

Sostenibilidad, digitalización y AI, el plan de trabajo

En su mensaje, la nueva presidenta del CIME señaló que trabajará con una visión enfocada en la sostenibilidad, la transformación digital, la inteligencia artificial, la formación profesional y el fortalecimiento de la participación gremial, impulsando una ingeniería con sentido social, ética y compromiso con el desarrollo del país.

“Las ingenierías mecánica y eléctrica serán clave en la construcción de un México más competitivo, más justo y más sostenible”, señaló.

“Cuando la ingeniería se pone al servicio de la sociedad, no solo se construye infraestructura, se construye progreso, bienestar y futuro. Desde nuestro gremio asumimos este llamado con responsabilidad”, dijo.