La tecnología en Banregio, desde la visión de su director IT

En el sector financiero, la innovación se refleja en la digitalización del usuario, en que el banco llegue hasta los clientes y no que ellos tengan que acercarse al banco.

Puede hablarse de transformación digital, de entornos propietarios, de su transición hacia el web y microservicios, pero en opinión del director de Tecnologías de la información (IT) de Banco Regional (Banregio), Elías Perry, la innovación está en el negocio, más que en la propia tecnología.

En entrevista, habló sobre su experiencia a lo largo de más de tres décadas en el banco regiomontano, donde comenzó a trabajar desde antes de que abriera hace 32 años. Ha estado al frente de diferentes facetas de tecnología, como Desarrollo, Operaciones, Seguridad, Transformación digital e Infraestructura tecnológica, lo cual le ha dado el expertise para hacer que IT apoye al negocio.

Perry reconoció que nunca han puesto la tecnología en primer lugar. “Siempre ha estado primero el banco, luego buscamos la tecnología más indicada para resolver un problema de negocio. Vemos qué tecnología resuelve mejor lo que enfrentamos. Eso nos obliga siempre a estar investigando y a adoptar nuevas olas cuando es prudente hacerlo, sin poner jamás en riesgo la información de los clientes”.

Actualmente, parte de su equipo trabaja en un proyecto para automatizar el proceso de crédito. “Antes, cuando se hablaba de automatizar, uno se refería casi siempre a los flujos de trabajo, pero se requería gente para operarlos”, recordó.

Sin embargo, detalló que ahora “ya no hay gente en medio, la etapa de formalización se da sin necesidad de que una persona intervenga. Únicamente lo hacen ante las excepciones. Eso nos brinda una mayor capacidad de procesamiento de operaciones que la que teníamos antes”.

Hey Banco, la mayor transformación

Perry ha visto infinidad de evoluciones en sus diferentes posiciones. La que consideró que ha sido la mayor transformación en la entidad financiera fue el surgimiento de Hey Banco, el neobanco 100% digital del grupo que en 2019 inició operaciones como la nueva apuesta de Banregio.

A partir del 31 de enero pasado, Hey empezó a operar de forma independiente. Durante 2025, su cartera del segmento Pyme creció 50% y hoy ofrece más de 20 productos financieros diseñados para personas físicas con actividad empresarial y personas morales.

El director IT indicó que lo que hacían en Hey, les ayudó a digitalizar poco a poco a Banregio. Crearon un proceso de hiperautomatización, que hoy también involucra el uso de tecnologías de inteligencia artificial (AI).

Sobre la adopción de la AI en Banregio, explicó que fue algo muy sui generis: se hizo hace tiempo a instancia de la dirección general. “Nos empujaron un poquito, porque ahí se empezó a probar y a usar ChatGPT. Se involucraron tanto con eso, que nos empezaron a pedir soluciones basadas en esa tecnología. En un proceso muy rápido, tuvimos que ver cómo integrar la AI“.

Al reflexionar, Perry afirmó que en todo el tiempo que ha trabajado en áreas IT, nunca había visto “un cambio tan brusco, a gran velocidad, como el que se ha dado con la AI: Nace una empresa por aquí, nace otro chat por allá, ahora son los agentes y luego son los no sé qué. No me había topado con algo así, ni siquiera con las punto com”.

Filosofía regia

Impulsar al cliente e impactar el desarrollo del país ha sido una filosofía de Banregio desde que fue creado en Monterrey (Nuevo León), en 1994.

Hoy, más de 80% del portafolio de Banregio está compuesto por créditos a empresas, con un enfoque especial en las Pymes. En el cuarto trimestre de 2025, registró un crecimiento cercano a 8%.

El año pasado, la revista Expansión consideró que el banco regiomontano no compite en tamaño con los “gigantes” (BBVA, Santander, Banorte), sino que se posiciona como uno de especialidad, cercano a los empresarios y con una gestión de riesgo disciplinada.

Si bien cuando Banregio surgió era “cero digital”, al paso de los años las 178 sucursales que tiene actualmente en 22 entidades del país se han convertido en un sitio de relación, más que de transacción.

Perry afirmó que en ellas, los clientes cuentan con asesores financieros no sólo con gente que realiza operaciones bancarias.

El director IT señaló que en la actualidad la gran mayoría de las interacciones se hacen a través de banca electrónica y banca móvil en Banregio más que en sucursales: “Yo calculo que las sucursales bancarias consumen entre 10 y 12% de nuestra plataforma tecnológica; el resto es móvil”.

Un equipo competitivo

Respecto al talento de que dispone, el entrevistado se siente muy afortunado porque, afirma, tiene un equipo altamente competitivo, en el que existe la cultura de siempre estar viendo hacia adelante.

Con Perry trabajan arquitectos de negocio que tienen a su cargo la definición de los procesos y productos en el banco. Este grupo se involucra en todos los aspectos tecnológicos necesarios para hacer que esos productos funcionen.

Desde su perspectiva, en tecnología ha habido olas de mucho cambio, lo cual hace que el talento IT siempre esté viendo qué hay de nuevo para subirse a las tecnologías que los hagan más eficientes.

Cuando encuentra una tecnología que consideran que puede ser útil a los procesos del banco, el equipo de Perry suele decir que “van a sembrar un jardincito”: Se hace una prueba de concepto, la ponen en producción y a partir de ahí la van mejorando.

“Tomamos un proyecto pequeño; si no funciona, se tira, no es algo que cueste mucho y si funciona, se adopta. Eso nos ha llevado a ser muy ágiles en la implementación de soluciones”, señaló.

Base de la infraestructura de Banregio

Desde un inicio, Banregio construyó su core bancario sobre Intel utilizando Linux en lo que Perry ha considerado siempre una plataforma confiable. En cuanto a infraestructura IT, empezaron con un sistema cliente/servidor y posteriormente migraron a un sistema multicapa.

Desde sus diversos cargos en el área IT del banco, Perry ha visto crecer a Banregio: “Cuando migramos de core bancario en 1997, la primera medición de número de transacciones fue de 57,000 transacciones en un mes. Yo creo que ahorita hasta por segundo tenemos más de 50,000 transacciones”.

Hace cinco años adoptaron microservicios con distintos fronts. Hoy tienen una granja de servidores grande, y nunca tuvieron la necesidad de recurrir a equipos AS/400 o mainframes. “Tratamos de mantenernos actualizados y de darle al banco sustentabilidad en el futuro”.

La evolución de las sucursales

Perry evocó tiempos en los que la tecnología en los bancos era muy tradicional y las transferencias internacionales se hacían por télex –recuerda que por regulación, todos los bancos debían tener una máquina de ese tipo–.

“En 2002 o 2003, ya teníamos banca electrónica, pero se usaba solamente para hacer consultas acerca del estado de cuenta, los movimientos realizados o para saber cómo estaban los propios créditos. No se podía transaccionar”, rememora el entrevistado.

Existía un Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA) que facilitaba las transferencias electrónicas de alto valor entre bancos —el mínimo era superior a $50,000 pesos—, los clientes debían enviar a la sucursal un archivo en diskette con las operaciones que deseaban hacer.

El SPEUA fue sustituido en 2005 por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), uno de los sistemas que Perry considera más eficientes del mundo en su tipo.

El ejecutivo reconoce que Banxico tuvo una excelente visión al hacerlo. “Nosotros empezamos a ofrecer las consultas de clientes con interfaces electrónicas, tipo una banca web. Posteriormente nos autorizaron para enviar SPEI a través de la banca web, que alcanzó un boom y poco a poco se fue comiendo la transaccionalidad que había en las sucursales”.

Tenacidad y competencia

Un detalle que llama la atención al ver el organigrama del banco es que quienes encabezan diferentes posiciones del área IT, como Desarrollo de medios de pago, Arquitectura de negocio y Arquitectura tecnológica tienen al menos 15 años en Banregio.

¿Será que la exigencia constante incentiva rasgos del carácter regiomontano para mantener la fidelidad de sus ejecutivos de alto nivel? A saber. Para Perry, “competir con gente de bancos muy grandes que hacen muy bien las cosas nos mantiene motivados a seguir aquí”.