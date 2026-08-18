El programa Escuela Pública de Código (EPC) del Gobierno de México ha capacitado a 47,385 personas en lenguajes de programación e inteligencia artificial (AI), entre otros temas, desde inicios de 2025 hasta la fecha, informó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

En enero de 2026, la dependencia dio a conocer la instrucción de 34,404 personas a lo largo de 2025, por lo que dicha iniciativa, impulsada junto con el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información (Infotec), sumó 12,981 nuevos beneficiarios en los últimos ocho meses.

En un comunicado el pasado 17 de agosto, la ATDT detalló que la mayoría (33,061) fueron personas mayores de 18 años, de distintos perfiles profesionales y académicos, mientras que 2,496 fueron estudiantes de universidades o institutos tecnológicos.

En la página de la EPC, la oferta académica para el público en general está integrada por los cursos de 30 horas en línea “Fundamentos de desarrollo de software”, “Fundamentos de Python”, “Python nivel intermedio”, “Inteligencia artificial aplicada” (para principiantes y nivel intermedio), así como el “Certificado Profesional en AI en colaboración con Google” con duración de dos semanas.

Más de 1,600 burócratas certificados en Python y Java

En cuanto a las y los servidores públicos, la Agencia informó que de las 11,898 capacitaciones, han obtenido certificación en Python o Java 1,693 trabajadores y gracias a la modalidad en línea con acompañamiento docente, se logró una cobertura en más de 1,200 municipios de las 32 entidades del país.

La oferta para esta población consiste en 48 horas de tronco introductorio (fundamentos de programación, desarrollo de páginas web, base de datos), 72 horas o 12 semanas de implementación en la nube (programación con Java, con PHP y nube pública) y otras 72 horas o 12 semanas de ruta a la certificación.

De acuerdo con la ATD, la EPC resultó fundamental en la capacitación al personal de dependencias, organismos e instituciones gubernamentales tanto federales, estatales o municipales, especialmente de las áreas de IT, pues de esta manera —señaló— se promueve el desarrollo de soluciones tecnológicas propias y se generan ahorros presupuestales.

La ATDT recordó que su meta para 2026 es capacitar a más de 11,000 servidores públicos. Al corte, la Escuela Pública de Código lleva 5,242 instrucciones.

Alianzas universitarias e impacto en la industria TIC

Sobre los cursos enfocados a estudiantes, la ATDT destacó la colaboración con instituciones públicas de educación media superior y superior, mismas que ofrecen cursos y certificaciones sin costo, con reconocimiento oficial, clases en línea con tutorías y retroalimentación.

Dicha oferta fue especializada para las industrias TIC, automotriz o aeroespacial , aunque también se impartieron cursos de inglés para entrevistas de trabajo, elaboración de su CV y el manejo de plataformas profesionales para participar en procesos de selección de empresas globales.

En cuanto a la modalidad presencial, estuvo disponible en sedes ubicadas en las entidades de Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y Zacatecas.