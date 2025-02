Videopodcast Update Review

Escuche IT Masters Update Review, un nuevo videopodcast en el que el equipo editorial de IT Masters Mag analiza un tema del mundo IT a profundidad.

Producido por Netmedia, Update Review pone énfasis en alguno de los asuntos comentados en el podcast semanal IT Masters Update.

Este nuevo espacio puede verse en YouTube o escucharse en su plataforma favorita de audio vía streaming, como Spotify, Apple Podcast o Amazon Music, entre otras.

Conozca la opinión de nuestros editores y reporteros en un programa relajado, pero con el mismo rigor periodístico que caracteriza a los contenidos de Netmedia desde hace más de 25 años.

Episodio 11

En esta edición, el equipo editorial de IT Masters Mag, Mónica Mistretta, Maricela Ochoa y Francisco Iglesias, analizan junto a Alonso Yáñez, de Capgemini, el más reciente informe de la consultora.

Episodio 10

En esta edición, los integrantes de IT Masters Mag, Mónica Mistretta, Maricela Ochoa y Francisco Iglesias, conversan con el abogado Rafael Sánchez Navarro, director y fundador de Bufete Sánchez Navarro, sobre cómo la tecnología ha cambiado los roles y las posiciones laborales y lo que se espera ahora con la inteligencia artificial.

Episodio 9

En esta edición, los integrantes del equipo editorial de IT Masters Mag, Mónica Mistretta, Francisco Iglesias y Maricela Ochoa, analizan los recientes cambios que empresas como Meta (Facebook), Amazon, Microsoft o Google han hecho a días del regreso a la Casa Blanca de Donald Trump.

Episodio 8

En la primera edición del año, los integrantes del equipo editorial de IT Masters Mag, Mónica, Maricela y Francisco, comentan sobre cuáles son las tendencias para 2025 en las que los líderes IT deberían enfocarse.

Episodio 7

En este capítulo, los integrantes de IT Masters Mag, Mónica Mistretta, Francisco Iglesias y Maricela Ochoa, hablan sobre qué es y cómo deben enfrentar las organizaciones el llamado Shadow AI.

Episodio 6

En este capítulo los periodistas y editores de IT Masters Mag analizan desde la perspectiva de ciberseguridad qué debe hacer una empresa u organización ante los ataques de ransomware, la importancia de la ciber-resilencia y cómo la inteligencia artificial generativa puede ayudar o vulnerar sistemas de autenticación biométrica.

Episodio 5

Los integrantes de IT Masters Mag analizan las ventajas y desventajas de usar la banca tradicional frente a las fintech, cuáles dan mejores rendimientos y por qué, en dónde está más seguro el dinero y por qué mucha gente aún en esta era digital prefiere el uso de efectivo y los ahorros debajo del colchón o en la famosa “tanda”.

Episodio 4

¡Estrenamos conteo! Y no pudimos esperar más para enlistar los más recientes desastres en IT de los que nos hemos enterado. En este episodio, los integrantes del equipo editorial de IT Masters Mag proponen cuatro diferentes temas que, a su parecer, no salieron bien. Desde actualizaciones fallidas de sistemas y estatuas gigantes, hasta transmisiones en vivo que se caen y alertas que nada más no llegan.

Episodio 3

En este tercer capítulo, Mónica Mistretta, Maricela Ochoa y Francisco Iglesias discuten sobre la irrupción de la inteligencia artificial generativa en los modelos de negocio y cómo modificarán o extinguirán puestos de trabajo.

Episodio 2

En este segundo capítulo, hablamos sobre la innovación tecnológica en México. Aprovechamos para mencionar algunos casos destacados de Las más innovadoras de Netmedia, casa editorial de este sitio y productora del podcast, además de invitar a las organizaciones a suscribir su proyecto para la edición 2024.

No se pierda también los comentarios de Mónica Mistretta, Maricela Ochoa y Francisco Iglesias, integrantes del equipo editorial de IT Masters Mag, sobre el apagón IT de hace un par de semanas.

Episodio 1

En este capítulo de Update Review, hablamos de los centros de datos en México. ¿Qué enfrenta esta industria? Sus desafíos y oportunidades. Mónica Mistretta y Francisco Iglesias comparten sus opiniones, sin freno.

Update Review episodio piloto

En este episodio de , Mónica Mistretta, Maricela Ochoa y Francisco Iglesias hablan sobre las expectativas que ha generado la presidenta electa Claudia Sheinbaum en materia de IT.

