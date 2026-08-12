A partir del próximo 1 de septiembre, la nueva directora general de Microsoft México será Ivonne Mejía, quien se convertirá en la primera mujer en liderar la compañía en el país y se sumará a Priscyla Laham, quien desde enero de 2025 dirige la filial brasileña y también es la primera en ocupar ese cargo en Brasil.

Mejía se unirá a la corta lista de mujeres al frente de una empresa tecnológica en México, junto con Maribel Dos Santos (Oracle); Adriana Flores (HP); Cristina Carbajal (Kingston Technology), quien será relevada en septiembre por Ivette Barragán; Paola Becerra (SAP); Daniela Menéndez (Palo Alto), y Adriana Armas (Dynatrace). Blanca Treviño (Softtek), quien también figura en el listado, dejará su cargo a finales de septiembre próximo.

“Me siento profundamente honrada de asumir el rol de directora general de Microsoft México. Lo hago con ilusión, responsabilidad y profundo compromiso con nuestro país”, publicó Mejía en su cuenta de LinkedIn.

Microsoft indicó en un comunicado que su nueva directora en México liderará la estrategia para crear valor para los clientes, acelerar el crecimiento de la empresa y fortalecer las alianzas con clientes y socios de negocio. Además, destacó su capacidad para unir perspectivas, potenciar el talento y transformar equipos diversos en equipos de alto desempeño.

El nombramiento se da mientras Microsoft avanza en su plan de inversión, anunciado en 2024, de $1,300 millones de dólares en México a tres años, destinado a reforzar su infraestructura de nube e inteligencia artificial (AI), además de sus programas de capacitación.

Según Mejía, se vive un momento en el que “la innovación y la AI abren posibilidades sin precedentes para impulsar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo de las personas y las organizaciones”.

El relevo tras cuatro años de Rafael Sánchez

La nueva directora sustituirá a Rafael Sánchez, quien ocupa el cargo desde julio de 2022. De acuerdo con Microsoft, después de poco más de cuatro años en la posición, decidió cerrar este capítulo de su trayectoria para emprender un nuevo proyecto profesional.

La empresa señaló que, bajo su liderazgo, se consolidó la transformación de las operaciones en el país, se fortalecieron las capacidades comerciales, se inauguró la Región de Centros de Datos de Querétaro y se relanzó el Microsoft Innovation Hub.

Además, aseguró que Sánchez deja un legado significativo para la compañía, sus clientes, socios de negocio y el ecosistema digital en México.

“Fueron años de crecimiento, aprendizaje y transformación. Mi próxima aventura ya está definida y me tiene muy emocionado. En unos días tendré el gusto de compartir más detalles”, publicó en su cuenta de LinkedIn.

Durante agosto, explicó la compañía, para asegurar una transición ordenada y fluida Sánchez colaborará estrechamente con Mejía, quien agradeció al todavía director general de Microsoft su confianza, liderazgo y mentoría.

“Gracias por creer en mí, por retarme a crecer constantemente y por enseñarme, con el ejemplo, que el verdadero liderazgo se refleja en la capacidad de ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial”, escribió.

Una sucesión desde el talento interno

A diferencia de sus últimos dos directores (Sánchez y Enrique Perezyera), que eran externos, esta vez Microsoft eligió a una persona de entre sus filas para dirigir las operaciones locales.

“Uno de mis mayores sueños era ver que el liderazgo de la organización continuara desarrollándose desde el propio talento del país”, agregó Sánchez en su publicación.

Ingeniera electrónica por la Universidad Nacional de Colombia, con un MBA del Tecnológico de Monterrey y un diplomado del IPADE, Mejía se incorporó a la empresa en 2010. Desde julio de 2025 se desempeñaba en México como directora de Cuentas estratégicas y antes encabezó la dirección de Áreas de soluciones comerciales (líder de STU) durante dos años.

A lo largo de su trayectoria, apuntó la empresa, ha encabezado iniciativas de transformación digital e innovación, acelerado resultados de negocio y consolidado relaciones de confianza con clientes y socios, combinando visión estratégica, capacidad de ejecución y un firme compromiso con el crecimiento del ecosistema tecnológico.

“Asumo este rol con una convicción clara: nuestro crecimiento vendrá de nuestra gente y de nuestros clientes y socios de negocio. Mi enfoque será construir juntos, pensar en grande y aprovechar al máximo la fuerza de todo Microsoft para servir mejor a México”, afirmó Mejía.

De acuerdo con el estudio de IDC Mexico Microsoft Cloud Dividend, entre 2024 y 2028, Microsoft, sus socios y los clientes que utilizan sus servicios de nube generarán alrededor de $70,700 millones de dólares en nuevos ingresos a nivel mundial, por encima del nivel registrado en 2024.

El estudio estima que este crecimiento impulsará la inversión en economías locales y contribuirá a la creación de más de 300,000 empleos en distintas industrias en México.