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Mercado Libre inaugura centro de distribución con 240 robots en Hidalgo

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El complejo de Tezontepec busca triplicar la capacidad operativa en el estado e integra tecnología de automatización para optimizar envíos.

Publicado el 30 oct 2026
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Mercado Libre inauguró el pasado 29 de octubre su primer centro de distribución robótico en México, ubicado en el municipio de Tezontepec (Hidalgo). Los robots estarán enfocados en la preparación y el procesamiento de pedidos.

De acuerdo con un comunicado, la operación automatizada inició con 240 robots para alcanzar un total de 1,000 cuando opere a su máxima capacidad.

El fulfillment center forma parte de una inversión acumulada de $604 millones de dólares y se suma al resto del conjunto operativo que la empresa tiene en Hidalgo, donde tiene ya tres naves que abarcan más de 290,000 metros cuadrados y permiten movilizar más de 6.8 millones de paquetes al mes.

La meta es alcanzar un volumen de despacho superior a los 15 millones en el mismo periodo para 2027.

En diciembre de 2025, Mercado Libre firmó un un acuerdo comercial con Agility Robotics, creador del robot humanoide Digit, mismo que se integró en las instalaciones del comercio electrónico argentino en San Antonio, Texas. El humanoide se centra en tareas que faciliten la gestión de pedidos.

La firma no aclaró si Digit será el modelo implementado en su centro de distribución en México.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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