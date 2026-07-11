Tras 15 meses de haber recibido su licencia como institución de banca múltiple, Nu México informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le otorgó la autorización para iniciar operaciones como banco.

Ahora la fintech, con más de 15 millones de clientes en el país —asegura que suma 12,000 nuevos por día—, tiene 30 días naturales para completar su transformación de sociedad financiera popular (sofipo), cuya licencia obtuvo en 2021 al adquirir Akala, a banco.

En un comunicado, Nu México explicó que durante este periodo, mantendrá una comunicación oportuna y clara sobre los siguientes pasos con sus clientes —cuya experiencia permanece hoy sin cambios— además de recordar que sus canales de soporte están disponibles 24/7 a través de su aplicación.

La autorización ocurre cuatro días después de que el fundador y CEO de Nubank, David Vélez, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, encuentro del que la mandataria reportó que la institución financiera de origen brasileño hará una inversión estimada de $4,200 millones de dólares en el país entre 2026 y 2030.

Vélez indicó como parte del anuncio que “la autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero”.

Competencia en el mercado de la banca digital

La transformación a banco de Nu México ocurre 10 meses después de que Banorte vendiera Bineo, el primer banco 100% digital con licencia de banca múltiple, y cinco después de que la fintech Plata obtuviera la autorización para operar como banco.

“Naceremos como el banco digital más grande del país”, escribió el director general de Nu México, Armando Herrera, a través de su cuenta de LinkedIn.

En siete años, Nu logró en México presencia en 98% de los municipios del país, ha otorgado a 54% de sus clientes su primera tarjeta de crédito y ha impulsado el ahorro en el 60% de sus usuarios.

Su modelo, asegura el neobanco, es simple, transparente, innovador, 100% digital y enfocado en el cliente, lo cual le ha permitido atraer a aproximadamente 15% de la población adulta del país.

“Estamos construyendo en México una nueva manera de hacer servicios financieros, centrada de verdad en las personas”, apuntó el CEO.

Nubank inició su estrategia de expansión internacional con su entrada al mercado mexicano en 2019. Para el primer trimestre de 2026, Nu México alcanzó el punto de equilibrio, mejorando su índice de eficiencia en 78 puntos porcentuales y superando los $5,900 millones de dólares en depósitos.

Regulación de sofipo a banca múltiple en México

Nu México hizo su solicitud formal para operar como banco en octubre de 2023. El trámite pasó por las autoridades financieras competentes, incluyendo la CNBV y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con opinión favorable del Banco de México.

De acuerdo con el marco regulatorio, la autorización para operar como institución de banca múltiple implica un proceso de revisión ante las autoridades financieras, que evalúan tanto la estructura legal como la viabilidad operativa del proyecto.

En esa ruta, la revisión puede incluir el análisis de aspectos como gobernanza, controles internos, sistemas tecnológicos y cumplimiento normativo, aunque los alcances específicos dependen del tipo de entidad y de la etapa del trámite.

A diferencia de una sofipo, que opera bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular y un esquema de supervisión y protección al ahorro propio, una banca múltiple enfrenta un marco regulatorio más exigente en materia de capital, operación y cumplimiento.

Una vez autorizada, la institución puede participar en el sistema bancario formal, incluyendo el acceso a mecanismos como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el resguardo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para los depósitos elegibles, cuyo tope vigente es de 400,000 UDIS por persona y por banco.