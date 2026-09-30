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Ramón Álvarez, de Capgemini, asume la presidencia de la AMITI

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Liderará el Consejo Directivo 2026-2028 con foco en inteligencia artificial, transformación digital de pymes y alianzas estratégicas para la industria.

Publicado el 30 sep 2026
Ramón Álvarez en su discurso como presidente de AMITI durante la Asamblea General.
Álvarez: “Queremos construir puentes, compartir conocimiento y acelerar la adopción de tecnologías que permitan a más empresas ser competitivas, innovadoras y preparadas para el futuro". Crédito: LinkedIn @AMITI
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El CEO para el norte de América Latina de Capgemini, Ramón Álvarez, fue elegido como el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) en sucesión de Pablo Gómez (Axity).

Durante su Asamblea General Anual Ordinaria 2026, la AMITI instaló el Consejo Directivo para el periodo 2026−2028, integrado también por los directores generales para México de Accenture, Jorge Castilla, y Google Cloud, Julio Velázquez, así como los CEO de Kio, Bruno Juanes, y Kio Data Centers, Octavio Camarena, como vicepresidentes.

“Asumir la presidencia de AMITI es un enorme honor y una gran responsabilidad. La tecnología ya no es solo un sector; atraviesa la competitividad de México”, afirmó en su mensaje formal a la Asamblea.

Álvarez, quien tiene más de 25 años de experiencia en consultoría empresarial y tecnológica, explicó que el plan de trabajo para los próximos dos años representa una etapa de continuidad, pero también de evolución.

Entre sus objetivos está el consolidar iniciativas como el Mapa de Ruta de Inteligencia Artificial e Innovación basada en Datos y el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que la asociación coordina junto a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) desde noviembre de 2025.

Además, indicó que entre sus prioridades estará acelerar la transformación digital de los sectores económicos al vincularlos con la tecnología. “AMITI debe convertirse en el principal punto de encuentro entre la industria tecnológica y los sectores que están transformando la economía mexicana”, señaló.

Y añadió: “Queremos construir puentes, compartir conocimiento y acelerar la adopción de tecnologías que permitan a más empresas ser competitivas, innovadoras y preparadas para el futuro”.

La AMITI también firmó un convenio de colaboración con BBVA México para fortalecer el apoyo al segmento de pequeñas y medianas empresas, al acelerar su adopción tecnológica, su bancarización inteligente y su resiliencia en ciberseguridad.

Esta alianza facilitará que más empresas de este segmento accedan a herramientas de digitalización y crecimiento.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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