Soriana y Openpay: Alianza de inclusión financiera en México

Organización Soriana se sumó desde el pasado 26 de enero a Paynet, la red de pagos en efectivo de Openpay, que le permitirá a la fintech de BBVA México tener puntos de recaudación física en las 771 tiendas en México de la empresa de retail.

Con esta incorporación, Paynet amplía su red de atención a más de 30,000 puntos afiliados en toda la República Mexicana, que incluye también a las sucursales de Walmart —que se integraron en noviembre de 2020—, Seven Eleven, Circle K y Farmacias del Ahorro, entre otras.

Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, operada por Femsa, tiene su propia pasarela de pagos con orquestación de efectivo que ofrece a sus afiliados la posibilidad de recibir dinero en sus más de 24,000 sucursales.

El subdirector de Desarrollo de servicios financieros de Soriana, Mauricio Hinojosa, señaló en un comunicado que esta alianza reafirma su compromiso con la inclusión financiera, al acercar soluciones para el comercio electrónico a más personas en todo el país.

“Integrarnos a la red de Paynet de Openpay nos permite ampliar la oferta de servicios que brindamos en tienda, fortaleciendo nuestro ecosistema omnicanal y generando nuevos vínculos entre el mundo digital y físico”, añadió Hinojosa.

Pagar en Soriana tendrá una comisión para usuario final de $12 pesos, la más alta. Súper Farmacias y Farmacias del Ahorro cobran $8 y $9 pesos, respectivamente, mientras que las tiendas de Walmart $10 pesos.

Punto de Pago Comisión (MXN) Relevancia de Red Soriana (Paynet) $12.00 771 tiendas (nacional) Walmart (Paynet) $10.00 +2,800 tiendas Farmacias del Ahorro $9.00 Alta capilaridad urbana

La preferencia por el efectivo

En el país, el uso de efectivo en el comercio electrónico es un fenómeno único conocido como “efectivo conectado”. A diferencia de otros países, donde el e-commerce es 100% digital, el efectivo en México aún es un puente crítico para la inclusión financiera.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por la CNBV y el Inegi, 85% de los mexicanos prefiere usar efectivo para compras menores a $500 pesos.

Con Openpay, los negocios de cualquier tamaño pueden aceptar pagos en línea a través de múltiples métodos: tarjetas de crédito y débito, transferencias SPEI, CoDi, pagos en efectivo con Paynet y Links de Pago personalizados.

Entre sus competidores está Conekta, con la que BBVA México lanzó hace unas semanas Pago directo, como parte de su plan de finanzas embebidas.