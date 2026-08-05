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UNAM anuncia auditorías tecnológicas tras fallas en examen en línea; rescinde contrato a Territorium

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El abogado general de la UNAM confirmó la entrega de bases de datos, el deslinde de responsabilidades e investigaciones financieras por $69 millones de pesos.

Publicado el 5 ago 2026
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Francisco Iglesias

Director editorial de Netmedia

Voceros de la UNAM en conferencia sobre la auditoría a Territorium Life y rescisión de contrato.
Crédito: UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una auditoría tecnológica mediante una firma especializada para evaluar detalladamente el proceso y el sistema utilizado en el examen de admisión.

En conferencia de prensa, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, anunció que se decidió terminar, de manera anticipada, el contrato con la empresa Territorium Life, responsable de la tecnología detrás de la prueba. Además, se procederá al deslinde de responsabilidades y la compañía deberá entregar las bases de datos que son propiedad de la Universidad.

“No tenemos ningún interés en proteger a la empresa, pero tampoco ningún interés en acusar sin evidencia. Justamente por eso hemos llegado a las decisiones de llevar a cabo auditorías con los entes especializados”, dijo.

Concha Cantú informó que el rector Leonardo Lomelí solicitó el pasado 4 de agosto, formalmente, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para verificar la correcta aplicación de la normatividad en la materia, deslindar responsabilidades, si las hubiera, e identificar áreas de mejora en el proceso de planeación, adjudicación y ejecución correspondiente.

Aunado a ello, se practicará una auditoría interna al proceso de contratación, a cargo de la Contraloría de la propia Universidad Nacional.

Precisó que desde la celebración del contrato su contenido se hizo de conocimiento público mediante los mecanismos de transparencia universitarios.

Asimismo, informó que, como instruyó el rector Lomelí Vanegas, se ha proporcionado toda la información requerida por la Comisión Técnica de Personas Expertas que continúa con su trabajo de análisis del cual derivarán sus recomendaciones correspondientes.

Acompañado por el secretario Administrativo de esta casa de estudios, Tomás Humberto Rubio Pérez, el abogado puntualizó que el contrato se formalizó el 23 de marzo de 2026 con los siguientes términos financieros y operativos:

Alcance: Un mínimo de 154 mil y un máximo de 385 mil aspirantes.

Costo unitario: $227.85 pesos más IVA ($264.31 total) por cada aspirante.

El monto pagado a la fecha es de 69 millones 189,760.38 pesos, de los cuales 41 millones 907 mil 830.75 corresponden a 158 mil 558 aspirantes de licenciatura y 27 millones 281 mil 929.63 pesos por 103 mil 221 aspirantes de bachillerato.

Rubio Pérez afirmó que la Universidad Nacional lleva a cabo un ejercicio cuidadoso del presupuesto que propone el Ejecutivo federal y que el Congreso aprueba para las funciones sustantivas de esta casa de estudios y de quienes integran su comunidad.

Los procesos de selección, señaló, se pagan con ingresos extraordinarios, autogenerados, por lo que no habrá afectación para ninguna otra área de la Universidad. Las y los aspirantes que presenten el examen de control no cubrirán ningún pago adicional.

A su vez, Concha Cantú reiteró que el examen de control es un mecanismo de verificación considerado en la convocatoria del Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

Asimismo, remarcó que, de manera habitual, la Universidad aplica revisiones y “no cancela exámenes por mera presunción; cancela porque tiene evidencias”. Hay un sistema que manda alertas y personal de la Dirección General de Asuntos Escolares determina la cancelación por irregularidades.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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Francisco Iglesias
Director editorial de Netmedia
Periodista mexicano con experiencia desde 2006 en medios impresos, digitales, radio y televisión. Ha colaborado con Milenio, Expansión, Chilango, Animal Político, Publimetro, W Radio, Radio Fórmula y Multimedios. Desde 2011 se ha enfocado en la cobertura de tecnología B2B y negocios, con experiencia complementaria en temas de política, derechos humanos, diversidad sexual, entretenimiento, estilo de vida, turismo y ámbito legislativo. Desarrolla contenido multimedia para medios tradicionales y plataformas digitales, con enfoque en formatos informativos y narrativos.
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