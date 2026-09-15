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¿Cómo simplificar la administración de dispositivos y mejorar la productividad?

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Una conversación práctica para quienes buscan optimizar la gestión de dispositivos y liberar tiempo a sus equipos de IT.

Publicado el 15 sep 2026
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Gestionar dispositivos para equipos remotos e híbridos, asegurar el cumplimiento de políticas de seguridad y configurar manualmente cada equipo son algunos de los dolores de cabeza más comunes en los departamentos de IT.

Para abordar estas problemáticas, acompáñenos en esta IT Masters Sessions estructurada en puntos clave:

1. Reducción de carga operativa: Herramientas clave para automatizar el aprovisionamiento de equipos (Zero-Touch Deployment).

2. Estrategias de adopción sin fricción: ¿Cuándo elegir compra tradicional o Device as a Service?

3. Paso a paso de un proyecto con bajo riesgo: Evaluación de infraestructura previa mediante Apple Readiness Review.

Ponentes:
Jaime Rodríguez, director de Apple Compucad
Pedro Ochoa, consultor de Preventa de Apple Compucad
Francisco Iglesias, director editorial de Netmedia (moderador)

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