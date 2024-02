En la clandestinidad, pero muy perjudicial. Así es el shadow IT, esa práctica de utilizar aplicaciones que el área IT no tiene autorizadas, ni tampoco prohibidas, en la mayoría de los casos.

En esta edición de IT Masters News, Pía Mistretta explica qué es y por qué surge este fenómeno. Además, ofrece algunas recomendaciones para evitarlo.