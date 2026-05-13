La adopción de la inteligencia artificial (AI) en América Latina ha superado la etapa de la experimentación para convertirse en el eje de la agilidad empresarial.

Sin embargo, el desafío persiste: ¿cómo transitar del entusiasmo tecnológico a la implementación de resultados tangibles en mercados con limitaciones presupuestarias y brechas de talento?

En esta IT Masters Sessions, analizamos cómo la intersección entre flujos de trabajo inteligentes y agentes de AI redefinen el motor operativo de las empresas líderes en la región.

¿Por qué no puede perderse esta IT Masters Sessions?

Edgar Núñez, director de Inteligencia artificial y Analítica de Coca-Cola Femsa, y Andy Eyherabide (Wizeline), comparten su visión sobre:

Estado de la AI agéntica: El surgimiento de capacidades autónomas para transformar flujos de trabajo complejos.

El surgimiento de capacidades autónomas para transformar flujos de trabajo complejos. Realidad en América Latina: ¿Cómo maximizar el presupuesto y sortear la brecha de alfabetización tecnológica frente a mercados en Estados Unidos y Europa?

¿Cómo maximizar el presupuesto y sortear la brecha de alfabetización tecnológica frente a mercados en Estados Unidos y Europa? Lecciones de implementación: Casos de éxito en sectores críticos como consumo masivo, minería y agricultura, superando la narrativa comercial para enfocarse en la eficiencia operativa.

La conversación es moderada por el director editorial de Netmedia, Franciisco Iglesias.