Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

it masters sessions

Workflows inteligentes para lograr una agilidad empresarial a escala

Home Webinars & Videos
Dirección copiada

En esta sesión que ahora puede ver bajo demanda, voceros de Coca-Cola Femsa y Wizeline analizan el despliegue de agentes de AI para transformar la operación y los resultados en América Latina.

Publicado el 12 may 2026
Portada Sessions wizeline

La adopción de la inteligencia artificial (AI) en América Latina ha superado la etapa de la experimentación para convertirse en el eje de la agilidad empresarial.

Sin embargo, el desafío persiste: ¿cómo transitar del entusiasmo tecnológico a la implementación de resultados tangibles en mercados con limitaciones presupuestarias y brechas de talento?

En esta IT Masters Sessions, analizamos cómo la intersección entre flujos de trabajo inteligentes y agentes de AI redefinen el motor operativo de las empresas líderes en la región.

¿Por qué no puede perderse esta IT Masters Sessions?

Edgar Núñez, director de Inteligencia artificial y Analítica de Coca-Cola Femsa, y Andy Eyherabide (Wizeline), comparten su visión sobre:

  • Estado de la AI agéntica: El surgimiento de capacidades autónomas para transformar flujos de trabajo complejos.
  • Realidad en América Latina: ¿Cómo maximizar el presupuesto y sortear la brecha de alfabetización tecnológica frente a mercados en Estados Unidos y Europa?
  • Lecciones de implementación: Casos de éxito en sectores críticos como consumo masivo, minería y agricultura, superando la narrativa comercial para enfocarse en la eficiencia operativa.

La conversación es moderada por el director editorial de Netmedia, Franciisco Iglesias.

VER AQUÍ
Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Mapa digital con México iluminado en el centro y rodeado por íconos de industrias clave como automotriz, manufactura, salud, educación, tecnología y finanzas, representando los avances tecnológicos actuales y el impacto del nearshoring.

  • ESPECIAL

    Avances tecnológicos actuales en México ✅

    08 Ago 2025

    por Alberto Torres

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • datos sintéticos

  • ESPECIAL

    Datos sintéticos: ¿qué son y cómo usarlos?

    02 Jul 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir