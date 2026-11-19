La demanda de procesamiento de inteligencia artificial (AI) está transformando las necesidades de enfriamiento de los centros de datos.

Mientras hace una década un rack requería entre 3 y 5 kW, hoy puede demandar 20, 40 o incluso 60 kW, una densidad que eleva los riesgos de sobrecalentamiento y exige nuevas estrategias de administración térmica.

En México, este crecimiento presiona la infraestructura energética. Estimaciones de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía apuntan a una demanda adicional de aproximadamente 1,500 megawatts asociada a los centros de datos hacia 2030.

Este volumen equivale al 2.86% de la demanda máxima actual del sistema eléctrico nacional, que asciende a 52,302 MW. Además, la Asociación Mexicana de Data Centers (Mexdc) estima inversiones por $18,000 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Enfriamiento líquido y monitoreo predictivo

Frente a estas exigencias, los centros de datos necesitan anticiparse a las fallas, en lugar de limitarse a reaccionar cuando ocurren.

Sensores conectados, plataformas digitales y supervisión remota permiten observar variables como temperatura, humedad, consumo energético, flujo de aire y rendimiento de los sistemas de enfriamiento.

El monitoreo de infraestructura de IT permite identificar anomalías y actuar antes de que se conviertan en incidentes críticos.

La administración térmica también incorpora alternativas como el enfriamiento líquido, que permite disipar calor de forma más eficiente que los sistemas tradicionales basados exclusivamente en aire.

Combinadas con herramientas de monitoreo y administración energética, estas tecnologías contribuyen a optimizar recursos, anticipar fallas y fortalecer la continuidad operativa.

Mantener la eficiencia energética, la escalabilidad y la continuidad operativa será uno de los principales retos conforme crezca la demanda de infraestructura digital. La AI no solo requiere mayor capacidad de procesamiento, sino también sistemas de enfriamiento capaces de mantenerla funcionando de manera estable.