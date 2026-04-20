Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

CENTROS DE DATOS

Sheinbaum visita el BSC en España; supervisa proyectos del Centro Mexicano de Supercómputo

Home Centro de datos
Dirección copiada

La mandataria recorrió la infraestructura del MareNostrum 5 para validar los protocolos de investigación climática y sismológica que personal nacional opera en Barcelona.

Publicado el 20 abr 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum y directivos del BSC recorren el superordenador MareNostrum 5 en Barcelona.
La presidenta Claudia Sheinbaum (izq.) escucha las explicaciones de Mateo Valero, director del BSC, frente a los racks del MareNostrum 5. Esta instalación alberga temporalmente el núcleo del Centro Mexicano de Supercómputo. Crédito: Presidencia

De gira por Barcelona (España), la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el pasado 19 de abril el Centro Nacional de Supercomputación (BSC por su nombre en inglés), donde se ubica el Centro Mexicano de Supercómputo, como lo llama el Gobierno mexicano.

La visita constó de un recorrido por el superordenador MareNostrum 5 y la partición cuántica MareNostrum Ona, ubicada en la capilla de la antigua finca Torre Girona, en cuyos jardines hay una réplica fiel de la Cabeza colosal olmeca 1, obsequio de la Universidad Veracruzana a la Universidad Politécnica de Cataluña en 2012.

La quinta versión del MareNostrum —nombre genérico que utiliza el BSC para referirse al supercomputador más potente de España— lleva en funcionamiento desde mediados de 2024 y alcanza un rendimiento máximo superior a 314PFlop/s.

Desde su creación en 2005 como una entidad que integra la gestión de infraestructuras de cálculo de alto rendimiento con una investigación multidisciplinar, el BSC se ha consolidado como un referente global en la evolución de los centros de datos para el supercómputo.

Su labor no solo se limita a la potencia de cómputo, sino que lidera el desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial (AI), permitiendo que instituciones y gobiernos colaboren en proyectos de innovación tecnológica que definen el futuro de la soberanía digital y el progreso científico a nivel internacional.

Proyectos de impacto público y transferencia tecnológica

Acompañada de una delegación diplomática, la presidenta fue recibida por el titular del BSC, Mateo Valero, y los directores asociado, Cristian Cantón, y de Operaciones, Sergi Girona, junto a otros directivos e investigadores especializados en áreas estratégicas.

Además, participaron científicos mexicanos, que junto con especialistas de Brasil y Uruguay, forman parte del 35% de personal extranjero de la plantilla del centro, integrada por más de 1,400 trabajadores, de acuerdo con un comunicado.

A la delegación mexicana le presentaron los proyectos de colaboración como el primer ensayo europeo de cómputo urgente durante el Simulacro Nacional de Sismo de México, que utilizó el MareNostrum 5 para generar mapas de intensidad en tiempo real.

También se expuso el sistema de pronóstico de la calidad del aire para la Ciudad de México, basado en el modelo Calíope del BSC, y el proyecto ENERXICO, que ha generado simulaciones avanzadas para los sectores del petróleo, gas y energías renovables.

Sheinbaum, de acuerdo con el BSC, aseguró que “es un proyecto estratégico para México. Tenemos su ejemplo y por eso su colaboración es muy importante”.

Alianza estratégica y el nacimiento de Coatlicue

En noviembre de 2025, el Gobierno de México anunció la construcción de Coatlicue, una supercomputadora pública mexicana, que será la más poderosa de América Latina, y suscribió un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Supercomputación.

Coatlicue, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), será operada por personal mexicano que actualmente se forma en el BSC.

Su arquitectura técnica la posicionará como el nodo central del Clúster Nacional de Supercómputo. El sistema integrará 14,480 GPU alojadas en aproximadamente 7,500 chasis/nodos, una configuración diseñada para alcanzar un rendimiento de 314 petaflops, equivalente al procesamiento simultáneo de unas 375,000-400,000 computadoras personales.

Este proyecto de infraestructura crítica demanda una inversión pública de $6,000 millones de pesos (mdp), capital gestionado directamente por la ATDT bajo un esquema de propiedad exclusivamente nacional.

El plan de ejecución proyecta un periodo de construcción de 24 meses, tiempo durante el cual México mantendrá un acceso preferencial a los recursos del BSC para asegurar la continuidad de sus investigaciones prioritarias.

El Centro Mexicano de Supercómputo ya opera

Mientras se completa la instalación física en territorio nacional, el personal mexicano utiliza de forma remota la capacidad del MareNostrum 5 para análisis satelital y modelado de alta complejidad. Sheinbaum lo anunció como el Centro Mexicano de Supercómputo.

A finales de marzo pasado, la ATDT informó sobre el arranque del Programa Mexicano de Supercómputo en colaboración con el BSC. A través de su cuenta de X, su titular de la ATDT José Antonio Peña Merino señaló que se trataba del nacimiento formal del Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona, “para correr análisis de interés público en tiempo récord mientras se construye en México Coatlicue, la supercomputadora más grande de América Latina”.

La Agencia detalló que el programa iniciaba con un nuevo protocolo de investigación climatológica con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional, a fin de mejorar la predicción meteorológica y fortalecer los sistemas de alerta temprana en el país.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Gemini-3

  • INTELIGENCIA ARTIFICIAL

    Google anuncia Gemini 3 mientras se intensifica la batalla con OpenAI

    19 Nov 2025

    por Equipo editorial IT Masters Mag

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Paola-Villarreal-IT MASTER CON CDMX-7690

  • IT MASTERS CON CDMX

    Con agentes de AI, "el problema cada vez será menos técnico y mucho más cultural": Villarreal

    29 Oct 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir