De gira por Barcelona (España), la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el pasado 19 de abril el Centro Nacional de Supercomputación (BSC por su nombre en inglés), donde se ubica el Centro Mexicano de Supercómputo, como lo llama el Gobierno mexicano.

La visita constó de un recorrido por el superordenador MareNostrum 5 y la partición cuántica MareNostrum Ona, ubicada en la capilla de la antigua finca Torre Girona, en cuyos jardines hay una réplica fiel de la Cabeza colosal olmeca 1, obsequio de la Universidad Veracruzana a la Universidad Politécnica de Cataluña en 2012.

La quinta versión del MareNostrum —nombre genérico que utiliza el BSC para referirse al supercomputador más potente de España— lleva en funcionamiento desde mediados de 2024 y alcanza un rendimiento máximo superior a 314PFlop/s.

Desde su creación en 2005 como una entidad que integra la gestión de infraestructuras de cálculo de alto rendimiento con una investigación multidisciplinar, el BSC se ha consolidado como un referente global en la evolución de los centros de datos para el supercómputo.

Su labor no solo se limita a la potencia de cómputo, sino que lidera el desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial (AI), permitiendo que instituciones y gobiernos colaboren en proyectos de innovación tecnológica que definen el futuro de la soberanía digital y el progreso científico a nivel internacional.

Proyectos de impacto público y transferencia tecnológica

Acompañada de una delegación diplomática, la presidenta fue recibida por el titular del BSC, Mateo Valero, y los directores asociado, Cristian Cantón, y de Operaciones, Sergi Girona, junto a otros directivos e investigadores especializados en áreas estratégicas.

Además, participaron científicos mexicanos, que junto con especialistas de Brasil y Uruguay, forman parte del 35% de personal extranjero de la plantilla del centro, integrada por más de 1,400 trabajadores, de acuerdo con un comunicado.

A la delegación mexicana le presentaron los proyectos de colaboración como el primer ensayo europeo de cómputo urgente durante el Simulacro Nacional de Sismo de México, que utilizó el MareNostrum 5 para generar mapas de intensidad en tiempo real.

También se expuso el sistema de pronóstico de la calidad del aire para la Ciudad de México, basado en el modelo Calíope del BSC, y el proyecto ENERXICO, que ha generado simulaciones avanzadas para los sectores del petróleo, gas y energías renovables.

Sheinbaum, de acuerdo con el BSC, aseguró que “es un proyecto estratégico para México. Tenemos su ejemplo y por eso su colaboración es muy importante”.

🇲🇽 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada por una delegación diplomática, visita el BSC.



💻 En el encuentro, los directores del centro han destacado la importancia de la #IA y la supercomputación para el desarrollo de la ciencia y la creación de riqueza.



Junto a… pic.twitter.com/zYQSAez8vk — BSC-CNS (@BSC_CNS) April 19, 2026

Alianza estratégica y el nacimiento de Coatlicue

En noviembre de 2025, el Gobierno de México anunció la construcción de Coatlicue, una supercomputadora pública mexicana, que será la más poderosa de América Latina, y suscribió un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Supercomputación.

Coatlicue, desarrollada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), será operada por personal mexicano que actualmente se forma en el BSC.

Su arquitectura técnica la posicionará como el nodo central del Clúster Nacional de Supercómputo. El sistema integrará 14,480 GPU alojadas en aproximadamente 7,500 chasis/nodos, una configuración diseñada para alcanzar un rendimiento de 314 petaflops, equivalente al procesamiento simultáneo de unas 375,000-400,000 computadoras personales.

Este proyecto de infraestructura crítica demanda una inversión pública de $6,000 millones de pesos (mdp), capital gestionado directamente por la ATDT bajo un esquema de propiedad exclusivamente nacional.

El plan de ejecución proyecta un periodo de construcción de 24 meses, tiempo durante el cual México mantendrá un acceso preferencial a los recursos del BSC para asegurar la continuidad de sus investigaciones prioritarias.

El Centro Mexicano de Supercómputo ya opera

Mientras se completa la instalación física en territorio nacional, el personal mexicano utiliza de forma remota la capacidad del MareNostrum 5 para análisis satelital y modelado de alta complejidad. Sheinbaum lo anunció como el Centro Mexicano de Supercómputo.

A finales de marzo pasado, la ATDT informó sobre el arranque del Programa Mexicano de Supercómputo en colaboración con el BSC. A través de su cuenta de X, su titular de la ATDT José Antonio Peña Merino señaló que se trataba del nacimiento formal del Centro Mexicano de Supercómputo en Barcelona, “para correr análisis de interés público en tiempo récord mientras se construye en México Coatlicue, la supercomputadora más grande de América Latina”.

La Agencia detalló que el programa iniciaba con un nuevo protocolo de investigación climatológica con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional, a fin de mejorar la predicción meteorológica y fortalecer los sistemas de alerta temprana en el país.