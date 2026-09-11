Anthropic reveló que varios grupos de amenazas —incluidos grupos de espionaje patrocinados por estados y otros motivados por el lucro económico, vinculados a Rusia y China— intentaron utilizar indebidamente su modelo grande de lenguaje (LLM) Claude con fines maliciosos.

La empresa señaló que, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, registró diversas formas de uso indebido de la inteligencia artificial (AI), tales como operaciones de ciberataque e influencia, vigilancia, estafas, desarrollo de armas biológicas y convencionales, y destilación de modelos.

Durante ese periodo de ocho meses, Anthropic frustró varias actividades vinculadas al colectivo ShinyHunters, reconocido por ataques masivos de robo de datos que suelen comenzar con ingeniería social y el compromiso de cuentas.

En su reporte de amenazas correspondiente a septiembre de 2026, la compañía registra que un presunto miembro francófono del grupo, que utilizaba el alias “frkoo”, desplegó un sistema automatizado de recopilación de credenciales a través de 10 instancias de trabajo en AWS EC2.

Este sistema descargaba archivos de múltiples tiendas y luego escaneaba 1.8 millones de APK de Android en busca de secretos, como claves o credenciales. “Descargó masivamente 1.8 millones de APK de Android distintos desde diversas tiendas de aplicaciones, los descompiló y buscó secretos codificados internamente utilizando TruffleHog“, detalló.

Los hallazgos verificados se enviaban en tiempo real a un grupo de Telegram organizado en más de 100 categorías de origen, añadió.

El mismo actor utilizó un proceso automatizado independiente para recopilar direcciones de correo electrónico de organizaciones en GitHub y emplearlas para obtener tokens de acceso personal (PAT) de dicha plataforma.

Ambos sistemas proporcionaron las credenciales de acceso iniciales que frkoo utilizó “en la mayoría de las intrusiones confirmadas” atribuidas a este atacante.

Anthropic indicó que frkoo también creó una tienda de venta de datos de tarjetas robadas (conocida como carding shop) en el dominio policenationale[.]cc; el sitio suplantaba la identidad de la Policía Nacional francesa para vender registros de tarjetas de pago robados, información completa de los titulares y un mapa interactivo con las direcciones de las víctimas.

Presuntos miembros de ShinyHunters también robaron claves de API de AI y las utilizaron para vulnerar otras organizaciones o realizar actividades de reconocimiento.

En un caso concreto, lograron vulnerar a un proveedor de software como servicio (SaaS) y robaron datos pertenecientes a unos 200 clientes finales.

Ataques de rápida ejecución

Con la ayuda de Claude, un presunto atacante de ShinyHunters tardó unas 34 horas en extraer datos de autenticación y obtener más de 2,100 conjuntos de tokens de autenticación de Azure AD, vinculados a más de 40 inquilinos (tenants) corporativos distintos de Microsoft. Según Anthropic, “los agentes de AI realizaron casi todo el trabajo”.

Otras actividades maliciosas relacionadas con Claude y atribuidas a miembros de ShinyHunters incluyen la intrusión en un proveedor de tecnología y el robo de 1 TB de datos, la vulneración de una aerolínea y el acceso a los sistemas de una empresa energética.

ShinyHunters actuó con rapidez tras obtener el acceso inicial. En el caso de una empresa de software corporativo, los atacantes pasaron al robo masivo de datos en cuestión de pocas horas.

En otro incidente, la empresa de AI señala que el atacante pasó de utilizar un único token de desarrollador robado a obtener control administrativo total en menos de tres horas.

Hackers rusos y chinos

El informe de Anthropic también destaca actividades atribuidas al grupo de espionaje ruso “Midnight Blizzard”, que utilizó Claude para automatizar el desarrollo de malware, la investigación, la adquisición de infraestructura, el phishing, el mantenimiento del acceso (persistencia), las operaciones de comando y control (C2) y la exfiltración de datos.

Este actor de amenazas también estableció un bucle de retroalimentación que regeneraba el malware cada vez que los productos de seguridad lo detectaban.

Anthropic observó que Midnight Blizzard atacaba a más de 20 entidades gubernamentales, de defensa, diplomáticas, de inteligencia y de política exterior.

Las campañas incluyeron phishing mediante códigos de dispositivo, ataques “ClickFix”, secuestro de DNS a través de proveedores de Wi-Fi en hoteles comprometidos, secuestro de cuentas de WhatsApp, robo de correos electrónicos en la nube y uso de malware para Windows, Android e iOS; Claude se utilizó en todas las etapas de los ataques.

Midnight Blizzard automatizó sus operaciones mediante flujos de trabajo impulsados por AI y basados en las capacidades de Claude Code, limitándose el operador humano principalmente a modificar dichas capacidades cuando requerían ajustes.

Anthropic también describe una operación de espionaje atribuida a un grupo de habla china identificado como GTG-10007, en la que se utilizó Claude “como capa de ingeniería y orquestación de un programa ofensivo coordinado que abarcaba diversas tareas”, tales como:

intentos de intrusión en sistemas de producción

reconocimiento de redes gubernamentales extranjeras en Oriente Medio, Europa y el Sudeste Asiático

en Oriente Medio, Europa y el Sudeste Asiático una labor continua de investigación de vulnerabilidades y desarrollo de exploits contra importantes productos de seguridad para terminales (endpoints)

y desarrollo de contra importantes productos de desarrollo de malware

creación de una plataforma de recopilación de inteligencia

El grupo de espionaje GTG-10007 ejecutó flujos de trabajo autónomos de investigación de vulnerabilidades mientras los operadores humanos no estaban presentes, lo que permitió descubrir múltiples vulnerabilidades previamente desconocidas en un importante producto de seguridad.

Además, la iniciativa automatizada también proporcionó “exploits funcionales para diversas familias de dispositivos de red y seguridad”. Posteriormente, el actor utilizó dicho código de explotación contra varias organizaciones gubernamentales de todo el mundo.

Las operaciones del grupo afectaron a unas 50 organizaciones de sectores como el gubernamental, educativo, minorista, energético, tecnológico, sanitario, financiero y manufacturero; se confirmaron intrusiones en una empresa de tecnología educativa, una cadena minorista y una agencia gubernamental del Sudeste Asiático.

La empresa de AI señala que interrumpió el uso de Claude por parte de estos actores para actividades maliciosas y bloqueó la cuenta de los responsables de la amenaza.

Asimismo, Anthropic ajustó sus mecanismos de seguridad (guardrails) a raíz del uso malicioso observado, implementó medidas para detectar con mayor rapidez futuros usos indebidos y se puso en contacto con las autoridades, los socios del sector y las víctimas.