La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance investiga una posible brecha de seguridad que involucra hasta $5,800 millones de dólares (mdd) en activos digitales, lo que podría convertirse en el mayor ciberataque de criptomonedas de la historia.

De confirmarse el robo, la cifra superaría con creces los $1,500 mdd sustraídos a Bybit por hackers norcoreanos en febrero de 2025, el mayor robo de criptomonedas confirmado hasta la fecha.

El presunto incidente ha llevado a los emisores de stablecoins Tether y Circle a congelar más de $2,300 millones de dólares en activos vinculados al suceso.

Binance instó a sus usuarios a extremar precauciones ante posibles fraudes y a evitar enlaces, mensajes o solicitudes de información de cuenta que no provengan de fuentes oficiales.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), señaló en X que el incidente parece tratarse de un ciberataque; no obstante, aclaró que ya no dirige la plataforma y expresó su confianza en que todos los fondos de los usuarios estarán totalmente cubiertos.

User funds are safe!



It does look like a hack on Binance. Appreciate the quick freeze from Tether (~$971m) and Circle (~$823m).



I don't manage Binance (.com) anymore, but as a shareholder, I expect all user funds will be fully covered. https://t.co/oufpyNChxI — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 29, 2026

Por su parte, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, indicó en X que la compañía ha congelado más de $1,567 millones en USDT relacionados con el posible ciberataque a Binance.

Tether froze more than 1.567B USDT related to a potential Binance exchange hack.



Protecting the industry and our partners is our main priority.



Stay safe everyone. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 29, 2026

El CEO de Circle, Jeremy Allaire, también confirmó que su empresa ha congelado más de $800 mdd en USDC vinculados al incidente, añadiendo que Circle está colaborando con las fuerzas del orden y seguirá apoyando la investigación.

Circle is closely tracking reports of a potential exploit involving Binance. In coordination with law enforcement, we have frozen more than 800M USDC associated with the incident and will continue supporting the investigation. — Jeremy Allaire (@jerallaire) October 29, 2026

Miles de millones transferidos desde las hot wallets de Binance

Estas declaraciones surgen tras la difusión de reportes sobre la transferencia de miles de millones de dólares en criptomonedas desde varias hot wallets de Binance hacia una dirección de Ethereum recién creada.

De acuerdo con un análisis de transacciones en la blockchain del periodista especializado en criptomonedas StarPlatinum, que compartió en X, una hot wallet de Binance, identificada como “Binance 14”, transfirió aproximadamente $2,530 millones en 64 tipos de criptomonedas; 24 segundos después, una segunda billetera de Binance transfirió otros $174.4 mdd.

Una actualización posterior indicó que una tercera hot wallet de Binance transfirió otros $780 mdd en USDC a la misma dirección de Ethereum, lo que eleva el total reportado a aproximadamente $3,480 millones.

Por su parte, la plataforma de inteligencia blockchain Arkham Intelligence está realizando un seguimiento de 55 direcciones de criptomonedas asociadas a una entidad denominada “binance-hacker-1029”, cuyos activos acumulados ascienden a aproximadamente $5,780 millones.

Entre los activos rastreados se incluyen aproximadamente $1,770 millones en USDT, $1,440 millones en Bitcoin, $876 mdd en Ethereum y $823 mdd en USDC.

El explorador de blockchain Etherscan también ha etiquetado la dirección receptora inicial como “Binance Hot Wallet Exploiter 2”, asignándole las etiquetas de “Exploit” (explotación de vulnerabilidad) y “Heist” (robo).

No obstante, es preciso señalar que la cifra de $5,780 millones indicada por Arkham representa el valor de los activos contenidos en todas las billeteras rastreadas, y no necesariamente una cantidad confirmada que haya sido sustraída de Binance.

Hasta el momento, Binance no ha confirmado si dichas transferencias fueron no autorizadas, cómo se produjo la presunta brecha de seguridad, ni el valor total de los activos que, en su caso, hayan sido robados.

Un portavoz de la plataforma confirmó al sitio Bleeping Computer que la plataforma está investigando reportes sobre un posible problema de seguridad, a la vez que garantizó a los usuarios que sus fondos están a salvo.

“Nuestros equipos están al tanto de los reportes sobre un posible problema de seguridad y se encuentran investigando activamente. Pueden estar tranquilos: los fondos de los usuarios están totalmente seguros”, afirmó el portavoz a BleepingComputer.

“Nuestros equipos de seguridad están revisando toda la información pertinente de manera urgente; proporcionaremos actualizaciones a través de los canales oficiales de Binance tan pronto como contemos con información verificada”.