Pensemos por un momento en un ciberataque. Seguramente lo primero que nos viene a la mente es un robo masivo de datos, un ataque a una entidad gubernamental o una filtración de información personal en alguna plataforma digital.

Difícilmente imaginaríamos lo que ocurrió recientemente en Francia, donde cientos de supermercados fueron blanco de un ciberataque a sus refrigeradores en el que los delincuentes tomaron el control del software que regula sus sistemas de refrigeración, elevaron las temperaturas entre 50 hasta 80 grados y provocaron que grandes cantidades de alimentos frescos y congelados se dañaran de la noche a la mañana, en otros casos, provocaron pequeños incendios.

Las consecuencias no se limitaron a las pérdidas económicas de los supermercados afectados, que ascienden a millones de euros. También llegaron a los consumidores, que de un momento a otro vieron cómo productos tan cotidianos como la carne, el queso o la leche dejaban de estar disponibles.

Este episodio deja al descubierto una realidad que pocas veces consideramos: nuestra vida diaria depende cada vez más de sistemas conectados a internet, incluso para algo tan esencial como garantizar la disponibilidad de alimentos, energía o servicios de salud.

Del hackeo de datos a las góndolas vacías

Ahora imaginemos que, en lugar de refrigeradores, los ciberdelincuentes lograran comprometer los sistemas que permiten conservar medicamentos, mantener en funcionamiento los equipos de un hospital o garantizar el suministro de servicios vitales a miles de hogares.

Las consecuencias podrían sentirse directamente en nuestra vida cotidiana, desde familias que se quedan sin luz, o que reciben agua no apta para el consumo, hasta pacientes que no pueden recibir atención médica a tiempo por fallas técnicas o indisponibilidad de medicamentos.

Aunque cada sector enfrenta riesgos diferentes, todos comparten una misma realidad. Un ciberataque puede dejar de ser un problema tecnológico para convertirse en una amenaza directa para el bienestar y la seguridad de las personas.

Este es uno de los riesgos menos visibles de la transformación digital: hoy, las empresas no solo conectan computadores y teléfonos a internet. También utilizan tecnologías para controlar temperaturas, automatizar maquinaria, administrar edificios, monitorear instalaciones, gestionar el tránsito de las ciudades y supervisar procesos a distancia. Estas herramientas han mejorado la eficiencia y la productividad, pero también han multiplicado los puntos que necesitan protección.

Sin embargo, esta transformación no siempre ha venido acompañada de una mayor atención a la ciberseguridad. Muchas empresas han incorporado nuevas tecnologías para hacer sus operaciones más eficientes, pero no necesariamente han fortalecido sus medidas de protección al mismo ritmo.

Esto crea una situación preocupante, pues mientras más procesos dependen de sistemas conectados, mayores pueden ser las consecuencias de una falla de seguridad. Y el problema no se limita a las grandes industrias, sino que también alcanza a organizaciones de distintos tamaños que dependen de estas tecnologías para funcionar, incluso, los componentes domóticos y de vigilancia que integramos actualmente en nuestros hogares.

Ciberataques industriales en América Latina

El caso francés debe llamar a reflexión a empresas e instituciones de América Latina, donde de acuerdo con un estudio de Kaspersky, las pérdidas financieras causadas por un ciberataque supera el millón de dólares.

Este informe precisa que, aunque los costos de un incidente varían según la organización, afectan distintas áreas del negocio y su rentabilidad: 21% corresponde a la respuesta a incidentes, 20% a la pérdida de ingresos, 18% a la reparación o reemplazo de equipos, 16% a interrupciones no planificadas, 13% a pagos de rescate y 12% al desperdicio o pérdida de inventario en proceso.

El riesgo aumenta cuando las empresas desconocen las vulnerabilidades de sus sistemas. En América Latina, más de 70% de las organizaciones industriales no realiza evaluaciones periódicas de ciberseguridad.

El caso de Francia evidencia las consecuencias: el fabricante reconoció que los refrigeradores afectados eran modelos antiguos sin actualizaciones de seguridad. Esto plantea una pregunta clave: ¿quién responde cuando un equipo sigue funcionando, pero ya no es seguro? La responsabilidad debe ser compartida entre fabricantes y empresas, porque garantizar la seguridad de un equipo exige pensar más allá de su funcionamiento.

Seguridad por diseño: la lección que dejó el caso francés

Aquí cobra sentido la seguridad por diseño: crear equipos con protección digital desde su origen, no como un complemento posterior. Por ejemplo, refrigeradores capaces de transmitir información para su supervisión, pero también de bloquear órdenes remotas no autorizadas sin comprometer la conservación de los alimentos. La verdadera prevención consiste en desarrollar tecnologías preparadas para resistir intentos de manipulación durante toda su vida útil.

Lo ocurrido en Francia deja una lección que las empresas no pueden ignorar. La ciberseguridad ya no puede tratarse como un asunto exclusivo de los equipos de tecnología ni como un gasto secundario.

Proteger los sistemas conectados es también proteger la capacidad de producir, distribuir y garantizar el acceso a bienes y servicios de los que dependemos todos los días. Por eso, la seguridad debe estar presente desde el diseño de cada tecnología y acompañarla durante toda su vida útil, integrando también estrategias de aseguramiento que garanticen la protección y aislamiento una vez se completa la vigencia del producto.

Porque el verdadero riesgo ya no es solamente que un ciberdelincuente robe nuestra información, sino que pueda alterar aquello que necesitamos para vivir. Y si algo nos enseñó el ataque a los supermercados franceses, es que los hackers ya no solo pueden entrar a nuestros computadores: también pueden terminar decidiendo qué llega a nuestra mesa.