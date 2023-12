F5 logra una mayor facturación derivada de software que de hardware | IT Masters Mag

A pesar de que sus ventas de software registraron nulo crecimiento, el vicepresidente de Ventas para América Latina de F5, Roberto Ricossa, aseguró que “logramos un hito importante a nivel mundial, que es una mayor facturación derivada de software que de hardware”.

A nivel América Latina, donde empezaron hace seis años, 7% de las ventas eran software con licencias perpetuas. “El año fiscal 2023 que cerramos el pasado 30 de septiembre, logramos que 45% de los ingresos provengan del software. Y 80% de ese software son suscripciones multiaño”, dijo.

Los ingresos del año fiscal 2023 de F5 crecieron 4% con respecto al mismo periodo del año anterior, a $2,800 millones de dólares, frente a los $2,700 millones en el año fiscal 2022.

Por servicios globales aumentaron 7% con respecto al periodo del año anterior, mientras que por productos incrementaron 1%, derivado de 3% de aumento en ventas por Sistemas, y por software se mantuvieron estables.

Otro hito importante, según el entrevistado, fue lograr $1,000 millones de dólares solo por ventas relacionadas con ciberseguridad. “Hay empresas de seguridad que aún no venden eso y todavía no somos reconocidos en ese segmento, pero ahora sí podemos decir que somos una empresa de software y de seguridad”, dijo Ricossa.

En los últimos años, F5 adquirió Shape Security, Volterra, NGINX y Threat Stack, para ampliar la cartera de productos de seguridad. Para simplificar y consolidar su portafolio, los productos de Shape Security y Volterra convergerán bajo una nueva marca “F5 Distributed Cloud Services”.

Tras recortes, números positivos

Casi por concluir un año difícil para la industria IT en general, F5 puede sentirse afortunado. Aunque tuvo que hacer sus propios ajustes en materia laboral (cortó casi 750 puestos de trabajo en dos rondas de despidos), cerró el año fiscal 2023 con números positivos.

De acuerdo con Ricossa, la mayor parte de esos recortes responden a una consolidación del área de productos, que ahora quedó bajo el mando de Kara Sprague, como directora de Producto (CPO).

Es decir, las esferas donde había duplicidad de funciones se ajustaron y ahora sus adquisiciones, como EngineX, Shape, Lilac Cloud y Volterra, trabajan en forma coordinada y más eficiente.

A partir de ahora, habrá tres marcas principales de productos F5: BIG-IP, NGINX y Distributed Cloud Services. “Esta última es la plataforma SaaS y representa la evolución de todas las compras. Una de las grandes ventajas es que ofrecemos una sola consola para que los clientes puedan desplegar aplicaciones en tres ambientes a la vez, sin la necesidad de configurar la política en cada nube. La consola facilita la protección de la aplicación independientemente de donde se encuentre”, explicó Ricossa.

“Ahora podemos afirmar que las aplicaciones están protegidas, bien habilitadas y que las API son seguras”, afirmó Ricossa en entrevista en su más reciente visita a México.

Mucho optimismo con la nube

El director de Canales para América Latina de F5, Juan Villalobos, se refirió a los pronósticos de muchos analistas que hace una década vaticinaban que todas las aplicaciones migrarían a la nube.

“Fueron demasiado optimistas, porque en realidad eso no sucedió. Hoy aún 30% de las aplicaciones siguen en los centros de datos de las empresas. No todos se fueron a la nube. El core de un banco no se va a mover, pero las aplicaciones sí se distribuyeron de mejor forma. Y ahí es donde empata la parte de software y seguridad”, comentó Villalobos durante la charla.

Más conocida por sus balanceadores de carga, los ejecutivos de F5 afirmaron que seguirán vendiendo hardware para optimización del tráfico en el centro de datos, porque no van a desaparecer. Sin embargo, la compañía con sede en Seattle se ha especializado en aplicaciones y API, no en la red.

2024, para consolidad Distributed Cloud

De acuerdo con el sitio CRN, en la categoría de networking para empresas, F5 Distributed Cloud Network Connect obtuvo el primer lugar de la categoría este año. Las razones para el reconocimiento se basan en las características descritas a continuación:

“Conecta y protege redes en nubes públicas, nubes híbridas, centros de datos y sitios perimetrales mediante un servicio basado en SaaS. Las capacidades principales incluyen aprovisionamiento automatizado, pila de servicios integrados, segmentación de red, inserción de servicios, integración de redes de aplicaciones, conectividad privada y observabilidad de extremo a extremo.”

En otras palabras, como explicaron los entrevistados, pueden proteger al mismo tiempo el centro de datos monolítico con aplicaciones robustas, o ambientes de micro servicios en Kubernetes o en Cloud SaaS.

“Somos los únicos que podemos poner políticas iguales, un WAF robusto en todos los ambientes. Es la misma política independientemente de donde esté la aplicación. Si un cliente tiene balanceo de F5 en su data center, pero compró balanceo de Azure más barato en la nube y en alguna otra nube más, tendría que administrar todo en cada ambiente. En cambio F5 puede encargarse de forma completa”, afirmó contundente Ricossa y añadió que en México ya tienen un par de casos de clientes que están utilizando su plataforma de forma combinada.

En cuanto a América Latina, el ejecutivo de origen mexicano dijo que para el 2024 se espera la consolidación de Distributed Cloud y la evolución al software, donde —como se dijo líneas arriba— ya 45% de las ventas provienen de ahí.

“Éramos el cuarto teatro de F5 en el mundo y hoy somos el número dos, más que Europa y que Asia. Y somos el número uno en NPS (Net Promoter Score o nivel de satisfacción del cliente) a nivel mundial. Nuestra expectativa es crecer a doble dígito”, concluyó Ricossa.