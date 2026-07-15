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Estados Unidos creará grupo de coordinación sobre AI y ciberseguridad: Casa Blanca

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Desarrolladores y firmas de infraestructura crítica reportarán fallas de software para blindar hospitales y redes de energía frente a amenazas complejas.

Publicado el 14 jul 2026
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Casa Blanca con el Marine One de fondo, sede de la estrategia de seguridad del grupo AI Estados Unidos.
Crédito: Archivo ShutterStock

Estados Unidos convocará formalmente a desarrolladores de inteligencia artificial (AI) y proveedores de infraestructura crítica para compartir información sobre vulnerabilidades de ciberseguridad identificadas por sistemas avanzados de AI y coordinar respuestas, cumpliendo así la orden del presidente Donald Trump de junio, según un comunicado de la Casa Blanca.

Empresas como Anthropic y OpenAI han lanzado potentes sistemas de AI capaces de identificar vulnerabilidades de software e infraestructura a gran escala. A las autoridades estadounidenses les preocupa que los actores de amenazas puedan utilizarlos para explotar las debilidades de los sistemas de software que sustentan servicios críticos —incluidos los de instituciones financieras, hospitales y redes energéticas— de los cuales depende la población.

La Administración Trump creó este grupo AI Estados Unidos de coordinación entre los principales desarrolladores de AI y los proveedores de infraestructura crítica para que puedan compartir información sobre las vulnerabilidades que han descubierto en su software y evitar la duplicación de esfuerzos. El acuerdo incluye a desarrolladores de modelos de código abierto, según declaró el CISO de facto o director de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross. Cairncross no especificó qué desarrolladores participan. En Estados Unidos, Nvidia (NVDA.O), Meta Platforms (META.O) y la startup Reflection ofrecen opciones de código abierto.

En junio, Trump emitió una orden ejecutiva que instruyó al Departamento del Tesoro, la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad, el Departamento de Defensa y la Agencia de Seguridad Nacional a establecer esta colaboración.

Este es el ejemplo más reciente de la mayor participación de la Administración Trump en el sector de la tecnología. Al inicio de su segundo mandato, Trump afirmó que adoptaría una postura pasiva respecto a esta tecnología. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos meses, y su administración ha asumido un papel más activo en el monitoreo de las capacidades de la AI y en la consideración de los riesgos que esta representa para la seguridad nacional.

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