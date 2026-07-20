Casi nueve de cada 10 brechas de seguridad actuales involucran un factor común: la identidad. Sin embargo, el riesgo ya no se limita a los administradores de IT tradicionales.

En esta IT Masters Sessions, titulada “Privilegios ocultos, el eslabón perdido en la seguridad de la AI y la nube”, analizamos:

• El riesgo invisible: ¿Cómo identificar qué usuarios no técnicos y herramientas de AI han adquirido privilegios críticos sin el control del equipo de seguridad?

• La trampa de la fragmentación: ¿Por qué las herramientas de identidad aisladas crean los puntos ciegos que los atacantes aprovechan hoy en día.

• Estrategia de plataforma unificada: Los pilares para descubrir, asegurar y gobernar la actividad humana y de máquinas a la velocidad que exige el negocio moderno.

Ponentes

Aldo Macías, gerente de Consultoría especializada en identidad para México de Palo Alto

Francisco Iglesias, director editorial de Netmedia