Salesforce nombró a Isidro Quintana, quien hasta agosto pasado lideraba la operación de Cisco en el país, como su nuevo director general para México. La designación ocurre luego de que Phil Sebok dejara dicha posición en julio pasado.

Quintana asumió el cargo a casi un año de que la empresa anunciara sus planes de invertir $1,000 millones de dólares en México hasta 2030, que incluían la puesta en marcha de sus nuevas oficinas, el fortalecimiento de su Centro de Entrega Global (GDC, por sus siglas en inglés) y la contratación de talento humano.

“Inicio este camino como un verdadero Trailblazer, con la mente abierta, dispuesto a aprender y con la determinación de aportar mi experiencia y energía para generar valor para nuestro equipo, clientes, socios y la comunidad”, escribió Quintana en su cuenta de LinkedIn.

La empresa dio a conocer el nombramiento el pasado 8 de septiembre sin dar detalles sobre la salida de Sebok.

A través de un comunicado explicó que Quintana liderará su estrategia, acompañando a organizaciones de distintas industrias en su proceso de transformación digital y en la adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial (AI).

“La AI está redefiniendo la forma en que las empresas crecen, interactúan con sus clientes y toman decisiones. Contamos con una plataforma extraordinaria para ayudar a las organizaciones mexicanas a afrontar esta transformación y convertirla en valor empresarial real”, publicó Quintana.

Trayectoria de Isidro Quintana en la industria IT

El nuevo vicepresidente sénior y director general para México de Salesforce tiene casi 30 años de experiencia en la industria, de los cuales más de 25 transcurrieron en Cisco, donde fue presidente y director general desde 2017.

El gigante del CRM destacó en su trayectoria la experiencia en transformación digital, liderazgo comercial y desarrollo de negocios, así como su trabajo al frente de equipos y estrategias de crecimiento.

“Me uno a una empresa cuyo enfoque de liderazgo resuena profundamente conmigo: la confianza, el éxito del cliente, la innovación y la igualdad son principios que se viven a diario y que dan forma a la manera en que se construyen las relaciones a largo plazo”, indicó Quintana.

En México, Salesforce tiene un ecosistema de cerca de 1,000 socios y distribuidores. El GDC brinda servicios a clientes de América.