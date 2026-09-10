Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

EMPRESAS

Salesforce nombra a Isidro Quintana, quien dirigía Cisco, como su director general para México

Dirección copiada

Quintana liderará la inversión de $1,000 mdd del gigante tecnológico para impulsar la adopción de inteligencia artificial en el país.

Publicado el 9 sep 2026
Isidro Quintana, nuevo director de Salesforce México, sonriendo durante un evento corporativo de tecnología.
Crédito: Salesforce
Añadir a tus fuentes preferidas en Google

Salesforce nombró a Isidro Quintana, quien hasta agosto pasado lideraba la operación de Cisco en el país, como su nuevo director general para México. La designación ocurre luego de que Phil Sebok dejara dicha posición en julio pasado.

Quintana asumió el cargo a casi un año de que la empresa anunciara sus planes de invertir $1,000 millones de dólares en México hasta 2030, que incluían la puesta en marcha de sus nuevas oficinas, el fortalecimiento de su Centro de Entrega Global (GDC, por sus siglas en inglés) y la contratación de talento humano.

“Inicio este camino como un verdadero Trailblazer, con la mente abierta, dispuesto a aprender y con la determinación de aportar mi experiencia y energía para generar valor para nuestro equipo, clientes, socios y la comunidad”, escribió Quintana en su cuenta de LinkedIn.

La empresa dio a conocer el nombramiento el pasado 8 de septiembre sin dar detalles sobre la salida de Sebok.

A través de un comunicado explicó que Quintana liderará su estrategia, acompañando a organizaciones de distintas industrias en su proceso de transformación digital y en la adopción de nuevas tecnologías de inteligencia artificial (AI).

“La AI está redefiniendo la forma en que las empresas crecen, interactúan con sus clientes y toman decisiones. Contamos con una plataforma extraordinaria para ayudar a las organizaciones mexicanas a afrontar esta transformación y convertirla en valor empresarial real”, publicó Quintana.

Trayectoria de Isidro Quintana en la industria IT

El nuevo vicepresidente sénior y director general para México de Salesforce tiene casi 30 años de experiencia en la industria, de los cuales más de 25 transcurrieron en Cisco, donde fue presidente y director general desde 2017.

El gigante del CRM destacó en su trayectoria la experiencia en transformación digital, liderazgo comercial y desarrollo de negocios, así como su trabajo al frente de equipos y estrategias de crecimiento.

“Me uno a una empresa cuyo enfoque de liderazgo resuena profundamente conmigo: la confianza, el éxito del cliente, la innovación y la igualdad son principios que se viven a diario y que dan forma a la manera en que se construyen las relaciones a largo plazo”, indicó Quintana.

En México, Salesforce tiene un ecosistema de cerca de 1,000 socios y distribuidores. El GDC brinda servicios a clientes de América.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Canales

Artículos relacionados

  • Yellow,Bags,Of,Mercado,Libre,Packages,Stacked,In,A,Warehouse

  • INTELIGENCIA ARTIFICIAL

    Mercado Libre ve “evidencia clara” de que la AI está acelerando sus ingresos

    25 Feb 2026

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Vista panorámica de una ciudad iluminada de noche con representaciones gráficas de conexiones digitales en azul y amarillo que simbolizan la red de IoT y su papel en la conectividad urbana.

  • ESPECIAL

    IoT en empresas: aplicaciones, retos y oportunidades

    12 Sep 2025

    por Gonzalo Castillo

    Compartir
  • Enhancing,Cybersecurity,With,2fa,Two-factor,Authentication,,Login,Security,,User,Id

  • ciberseguridad

    2FA: Autenticación de Dos Factores. Métodos y efectividad probada

    05 Dic 2025

    por Marcela Padua

    Compartir