Óscar Sánchez, ingeniero senior en Sistemas de F5: “El reto en la seguridad de las aplicaciones son los entornos híbridos”

Para el ingeniero senior de Sistemas de F5, Óscar Sánchez, el reto actual en ciberseguridad son los entornos híbridos, que no solo se refiere al uso de nubes públicas, privadas y on-prem para que residan las aplicaciones, sino también a la naturaleza de las mismas.

En entrevista, apuntó que hay organizaciones que aún tienen aplicaciones legadas, monolíticas, pero también modernas que se despliegan tanto en la nube como en el borde.

De acuerdo con el informe State of Application Strategy Report 2023 de F5, 85% de las aplicaciones dentro de una organización operan en entornos híbridos.

Una aplicación, agregó el especialista, cada vez es más distribuida, porque vive en diferentes nubes y requiere implementar políticas de seguridad que sean consistentes con cada proveedor y con el edge.

Sánchez afirmó que esto demanda una una plataforma de servicios agnóstica y resiliente.

En el informe se encontró que 40% de las aplicaciones son modernas o utilizan componentes modernos.

Además, en nueve de cada 10 organizaciones tienen un componente de aplicación moderna, ya sea una API o microservicios.

Aunque también, 95% de las organizaciones sigue operando aplicaciones tradicionales.

Respecto al lugar donde residen, 48% de los encuestados afirmó que actualmente tiene alguna aplicación implementada en la nube. Del total de participantes en el informe, 15% dijo que sus aplicaciones se implementan en un solo entorno. Mientras que más de una quinta parte de las aplicaciones se alojan en seis ambientes diferentes.

Sánchez considera que inicialmente la migración a nubes híbridas obedeció a necesidades como agilidad en el despliegue, resiliencia y flexibilidad: “Era necesario desplegar aplicaciones tan rápido como fuera posible. El primer aspecto resultó clave porque la agilidad o el famoso time-to-market reviste importancia especialmente cuando hay que desplegar aplicaciones para ventas especiales, llámese Buen fin, Hot Sale, el día de las Madres o Navidad”.

Poco a poco, muchas organizaciones empezaron a desplegar aplicaciones entre los diferentes proveedores de nube. “Reparten los componentes (microservicios o APIs), unos están en Google Cloud porque ahí les resulta más adecuado el manejo de analíticos; en AWS ponen otra parte por su infraestructura y otra en Azure por el manejo de temas de identidad. De esta manera no dependen de un solo proveedor de nube y toman ventaja de los beneficios que consideran más importantes en cada uno”, señala el especialista.

Seguridad de las aplicaciones, otro enfoque de F5

F5 ha trabajado periódicamente en este informe; esta es la novena edición que se hace. Conocer el entorno ha permitido al proveedor que ha “evolucionado del balanceo de cargas a las transacciones seguras”, proteger las aplicaciones y, a largo plazo, también el negocio de sus clientes.

Las organizaciones también buscan esquemas de seguridad como servicio (SECaaS) para así tener la plataforma de seguridad y contar con un grupo de expertos que brinde seguridad a la velocidad que se requiera, como parte de un servicio para minimizar los riesgos.

"En su momento, muchas organizaciones se subieron al boom del Journey to the cloud y, aunque ahora están regresando, no volverán 100% al on-prem. Mantendrán un esquema híbrido", Óscar Sánchez. Foto cortesía del entrevistado

En este marco de seguridad, el informe detectó que más de 80% de los encuestados dijeron que están adoptando modelos Zero Trust o planean hacerlo para proteger sus aplicaciones y que no solo sea un tema asociado a la red o la infraestructura.

Buscan una plataforma que permita una protección integral, que brinde resiliencia y agilidad, además de que sea independiente del entorno y del proveedor que esté gestionando todo esto para que sean exitosos en la habilitación del negocio.

Por último, Sánchez afirmó que “tanto en la transformación digital, como en la automatización de infraestructura y procesos es importante la parte tecnológica pero también la del negocio. Hay que ver cómo interactúan los clientes con las aplicaciones y cómo permiten gestionar relaciones, eso se vuelve un reto”.