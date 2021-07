La época dorada de la nube: IT Masters Cloud Survey 2021

La nube se ha transformado en un imperativo para todas las organizaciones mexicanas que quieran triunfar en la difícil realidad actual. El reto para los líderes IT no es subirse a la nube, sino cómo utilizarla de una forma estratégica que empuje al negocio y optimice costos. Gran despliegue de aplicaciones nativas, el tránsito hacia SaaS como modelo reinante y la extensión de la nube hacia nuevas áreas del negocio fueron algunos de los hallazgos de esta edición de IT Masters Cloud Survey.

Si su organización no se encuentra en la nube, es parte de una minoría. Fueron más del 73% de los encuestados, pertenecientes a altos cargos IT en empresas de México, quienes dijeron operar hoy con servicios en la nube. Los que aún no se suben a esta tendencia siguen, sin embargo, con desconfianza: solo una cuarta parte la tiene entre sus planes para el próximo año. Entre las razones detrás de su negativa se encuentran las siguientes: ciberseguridad, no tener madurez como empresa, y desconfiar del mercado de proveedores en México.

Los datos pueden consultarse en detalle en este dashboard interactivo.

La multinube y la nube híbrida son tendencias que a estas alturas parecen ineludibles, dado que permiten mayor flexibilidad a la hora de consumir los servicios. Los que ya están en la nube no se conforman con solo una: el 85% utiliza dos o más proveedores cloud.

Pero una variedad de nubes también llega con el problema de la complejidad IT. Una cuarta parte de los encuestados hicieron su tarea completa: cuentan tanto con una estrategia definida para la administración de la multinube como con las herramientas de gestión necesarias. La mayoría (52%) sigue apoyándose más en la estrategia, sin invertir recursos en herramientas.

Frente a la ubicuidad de la nube ya no importa quién llegó primero, sino quién la está usando mejor. Hoy existe una gran granularidad en las distintas aproximaciones a la nube en cuanto a modelos de consumo y desarrollo de aplicaciones, y si bien ninguna estrategia es per se la correcta, conocer su distribución entrega mucha información sobre los paradigmas imperantes.

Hoy, en promedio, los servicios en la nube son consumidos de esta forma:

52% Software bajo licencia

45% Software como servicio (SaaS)

13% Open Source

El próximo año, sin embargo, SaaS tomará la delantera:

En un periodo de 12 meses, los equipos IT planean utilizar aún más apps (+15%) bajo un modelo Software-as-a-Service, porcentaje que se restará del software tradicional. Esto va en línea con el proceso de transformación digital acelerada que siguen recorriendo la mayoría de organizaciones.

Pero no todas las apps nacen iguales. Es aceptado en el medio tecnológico que las aplicaciones diseñadas de forma nativa para la nube suelen tener un mejor desempeño que las migradas desde ambientes con centros de datos tradicionales. La buena noticia es que el 60% de las apps utilizadas por organizaciones mexicanas fueron diseñadas de forma nativa para la nube.

La nube se profesionaliza

La nube parece ser un compromiso serio y extendido: Una de cada tres organizaciones encuestadas tienen más del 70% de sus aplicaciones en la nube. Es apenas 4.8% el que cuenta con menos del 10%.

En general, y considerando las anteriores ediciones de esta encuesta, los servicios de correo y colaboración son los primeros que las empresas utilizan en su tránsito a la nube. Pero este año se han hecho presentes en buen volumen muchas otras áreas. Los saltos más importantes se apreciaron en cuanto a uso de la nube en eCommerce y en Ciberseguridad:

-Recursos humanos: 62%

-Ventas: 62%

-Atención a clientes: 57%

-eCommerce: 52%

-Administración de seguridad/Compliance: 52%

¿Cuánto están invirtiendo los IT Masters para continuar el reinado de la nube? Los presupuestos dedicados exclusivamente a este cúmulo de tecnologías y servicios aumentarán más del 20% en casi un tercio de los casos. La nube debería ver un flujo de capital mucho mayor en 2022 y consolidar su posición al centro de las estrategias IT.

Innovación vs Seguridad

¡Velocidad, velocidad, velocidad! Las empresas hoy necesitan mayor agilidad y la habilidad de transformarse rápidamente sin descuidar el negocio. Prácticamente todos los beneficios que los IT Masters están buscando en la nube tienen que ver con hacer más y más rápido. A pesar de que los presupuestos no parecen haber regresado a la normalidad aún, reducir tanto Opex como Capex no tiene un lugar importante en las estrategias cloud.

Como con toda tecnología, implementar la nube no es tarea fácil. A pesar de los muchos beneficios que presenta este modelo, la ciberseguridad sigue siendo el temor más profundo de los IT Masters. Según los encuestados, la seguridad debe ser garantizada por los proveedores, estar activada por defecto e incluir desde el inicio controles en productos y servicios.

Algo que ya les preocupa poco a los líderes IT son los costos: se encuentran al fondo de las preferencias de forma casi unánime.

Azure a la cabeza

Si bien Amazon Web Services (AWS) domina con holgura el mercado mundial, Azure de Microsoft es el rey localmente, con 34% de las preferencias. Le siguen AWS con 30% y Google, con 14%. Otros proveedores de nube destacados fueron Cisco, Triara y Salesforce.

¿Qué lleva a seleccionar a un proveedor y no a otro? La principal prioridad para los IT Masters en este aspecto es el costo, seguido del portafolio de servicios y la posibilidad de cobertura mundial. Otro criterio con alta prioridad es la presencia en el país, por motivos de soporte, infraestructura local para ahorrarse problemas de compliance y tener un diálogo más directo con el proveedor.

Conclusiones

Los servicios de nube se encuentran en un momento cúlmine de maduración en México. Año tras año este informe se encuentra con implementaciones más sofisticadas de cloud y prioridades más relacionadas con el negocio, en línea con la evolución que ha tenido el departamento de IT y el CIO en la última época. La llegada masiva de nuevos actores al mundo cloud, empujado por la transformación digital que detonó la pandemia, diversificará aún más los usos y sin duda complejizará el mercado con nuevas formas de consumir e implementar la nube.

Como se hizo notar en la encuesta del año pasado, el cloud no creció solo como una medida de emergencia frente a la pandemia, para luego perderse en la oscuridad. Los IT Masters ya conocieron en carne propia los beneficios y dificultades de la nube, y son conscientes de que su competencia está también haciendo uso de todas las herramientas que encuentra para ganar una ventaja competitiva.

It’s a wild world, y para enfrentarlo con todas las herramientas necesarias la nube ya no parece ser una alternativa, sino una obligación.

Metodología

Realizada por Netmedia Research, la encuesta IT Masters Cloud Survey fue respondida a través de un cuestionario en línea entre los meses de marzo y junio de 2021, por 32 líderes IT de empresas que operan en México. En la gran mayoría de los casos (90%) se trató de directivos o gerentes de Sistemas de compañías con ingresos de más de $5,000 millones de pesos anuales.

El estudio no es nuevo, deriva del Informe Especial sobre la adopción de Cloud en México, cuyo primer resultado se presentó hace más de un lustro y fue pionero entre las investigaciones serias relativas al tema en México.

La administración de la encuesta y recolección de datos fue realizada por Nallely Pérez y Carlos León, representantes de Netmedia Research; el diseño de la encuesta, análisis de la información y redacción del informe correspondió a Christopher Holloway, director de Contenidos de IT Masters Mag; Alejandro Cárdenas, director de arte de IT Masters Mag, generó las imagenes promocionales y de portada.