Anthropic anunció el 30 de junio que el Departamento de Comercio de Estados Unidos levantó los controles de exportación sobre sus modelos Claude Fable 5 y Mythos 5, poniendo fin al último enfrentamiento entre la empresa de inteligencia artificial (AI) y la administración del presidente Donald Trump.

“Agradecemos la paciencia de nuestros usuarios y a todos los que colaboraron con nosotros en la redistribución de los modelos”, publicó Anthropic en X.

We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.



We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.



We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on… — Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026

A mediados de junio, Anthropic deshabilitó el acceso a Fable 5 y Mythos 5 para cumplir con una directiva de control de exportaciones del gobierno que citaba a las “autoridades de seguridad nacional”. La empresa indicó que se le ordenó suspender el acceso a “cualquier ciudadano extranjero, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos los empleados extranjeros de Anthropic”.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, Fable 5 volverá a estar disponible para usuarios de todo el mundo en la plataforma Claude, Claude.AI y Claude Code a partir del miércoles.

El modelo de AI también estará sujeto, hasta el próximo 7 de julio, a un límite de uso semanal de 50% máximo para los usuarios de los planes Pro, Max, Team y algunos planes empresariales seleccionados, según informó la compañía.

Anthropic también anunció que ha restablecido el acceso a Mythos 5 para algunas organizaciones estadounidenses, tras la aprobación gubernamental otorgada el 26 de junio. Asimismo, continuará colaborando con el gobierno de Estados Unidos para ampliar el acceso a Mythos 5 a más socios nacionales e internacionales a través de su programa Glasswing, su iniciativa de ciberseguridad que proporciona a organizaciones seleccionadas acceso a modelos avanzados de AI para pruebas de seguridad defensiva.

Anthropic también reactivará el acceso a Fable 5 en Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Foundry lo antes posible.

La represión gubernamental contra Anthropic coincidió con un rápido auge de los modelos chinos de código abierto, que están demostrando ser casi tan capaces y significativamente más económicos que algunos de los modelos estadounidenses más potentes. Ante las restricciones impuestas por la administración Trump al lanzamiento de los últimos modelos de Anthropic, varios ejecutivos e inversores del sector tecnológico expresaron su preocupación por el hecho de que los desarrolladores chinos estuvieran ganando un tiempo valioso en su esfuerzo por ponerse al día.

El anuncio del martes se produce pocos días después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, autorizara a Anthropic a distribuir Mythos 5 a un grupo selecto de empresas y agencias federales.

En una carta dirigida a la empresa, a la que tuvo acceso CNBC, Lutnick afirmó haber determinado que se habían implementado las “salvaguardas adecuadas” para permitir el acceso al modelo a ciertos “socios de confianza”.

“Durante las últimas dos semanas, hemos colaborado estrechamente con Anthropic para analizar y aprobar Fable 5, con el fin de garantizar la alineación con el Gobierno de EE. UU. y fortalecer el liderazgo estadounidense en AI”, escribió Lutnick en una publicación en X el martes.

Over the past two weeks, we have worked closely with Anthropic to analyze and approve Fable 5 to ensure alignment across the US Government and strengthen America’s leadership in AI. https://t.co/PtVJWyQ9kH — Howard Lutnick (@howardlutnick) June 30, 2026

Días antes de la entrada en vigor del control de exportaciones, Anthropic lanzó los modelos, promocionándolos como de vanguardia en diversos parámetros de referencia del sector. Fable 5, en particular, marcó la primera vez que Anthropic lanzó al público una oferta tan avanzada.

El repunte récord del mercado de chips añadió $2 billones de mdd en valor combinado a Micron, Intel y AMD en el segundo trimestre.

La compañía, que ha estado enfrentada con la Casa Blanca durante gran parte del año, se apresuró a viajar a Washington, D.C., para negociar con la administración Trump tras recibir la directiva de control de exportaciones el 12 de junio. Anthropic se ha mantenido hermética en las semanas siguientes, compartiendo escasa información pública sobre el estado de las negociaciones.

Según se informa, Tom Brown, cofundador de Anthropic, tomó la iniciativa en las negociaciones con la administración Trump, reemplazando al CEO de Anthropic, Dario Amodei. Amodei ha sido blanco de la administración por sus opiniones contundentes sobre la seguridad de la AI y por su firme apoyo a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

La carta de Lutnick del viernes estaba dirigida a Brown, no a Amodei.

El incidente ha causado confusión en la industria de la AI, ya que los líderes afirman desconocer las acciones regulatorias del gobierno y no están seguros de quién toma las decisiones o influye en el presidente, especialmente desde que David Sacks dejó el cargo de zar de criptomonedas e AI a principios de año.

La administración ha dado señales de que asumirá un papel más activo en la regulación de AI en empresas, y el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva sobre AI a principios de junio. La orden, que carecía de detalles específicos, solicitaba a los desarrolladores de AI que presentaran voluntariamente sus modelos al gobierno para evaluar sus capacidades antes de su lanzamiento completo. Otorgaba a las agencias federales 60 días para establecer los marcos y procesos pertinentes.

Esto ha supuesto un reto para las empresas de AI, incluida OpenAI, que han intentado lanzar modelos durante este periodo.

El viernes, OpenAI anunció tres nuevos modelos y dijo que estaba cumpliendo con la solicitud del gobierno de limitar inicialmente el lanzamiento a un “pequeño grupo de socios confiables”. OpenAI dijo que ofreció un avance de las capacidades de los modelos, incluido GPT-5.6, y compartió sus planes con el gobierno antes del lanzamiento del viernes.

“No creemos que este tipo de proceso de acceso gubernamental deba convertirse en el valor predeterminado a largo plazo”, dijo OpenAI en la publicación del viernes. “Mantiene las mejores herramientas fuera del alcance de los usuarios, desarrolladores, empresas, ciberdefensores y socios globales que las necesitan”.