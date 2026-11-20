Previo al toque de campana de su debut en Nasdaq, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, fue claro: “No cederemos ante presiones empresariales ni políticas. Esta [salida a bolsa] coloca hoy a la empresa en una posición financiera más sólida y, con ello, refuerza nuestra determinación de hacer lo correcto”.

La startup de inteligencia artificial (AI) subió 17% en su primera jornada de cotización, el 19 de noviembre, tras completar la mayor oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) por monto recaudado registrada hasta la fecha, con lo que superó el histórico debut de SpaceX en junio pasado.

Sus acciones cerraron en $97.17 dólares, un avance de 17.1% respecto al precio de colocación de $83 dólares. Con ello, Anthropic alcanzó una valoración de aproximadamente $1.8 billones de dólares sobre una base totalmente diluida, suficiente para situarse entre las siete empresas estadounidenses más valiosas, solo por detrás de Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon y SpaceX.

Además, Anthropic se convirtió en la décima empresa tecnológica estadounidense que cotiza en bolsa con una valoración de al menos un billón de dólares. El grupo era más numeroso hasta que AMD y Micron sufrieron caídas que las dejaron fuera de este selecto club.

La empresa creadora de Claude, que cotiza bajo el símbolo “ANT”, recaudó $81,300 millones de dólares (mdd) en su IPO. Un día antes, el 18 de noviembre, vendió 980 millones de acciones a un precio de $83 dólares cada una, lo que aumentó tanto el volumen como el precio de la oferta.

Se intercambiaron más de 846 millones de acciones durante la primera jornada de cotización, superando los 522 millones de títulos negociados durante el día de debut de SpaceX.

El reto de crecer sin comprometer la seguridad

El debut bursátil de Anthropic marca un precedente para las empresas dedicadas exclusivamente al desarrollo de AI, en un momento en que persisten las dudas sobre quién debe controlar esta tecnología y si las inversiones necesarias para desarrollarla generarán los retornos esperados.

Su principal rival, OpenAI, ha tomado un camino distinto y descartó salir a bolsa en 2026. Su CEO, Sam Altman, ha señalado que las preocupaciones sobre seguridad son uno de los factores que hacen inoportuna una salida a bolsa en este momento.

“Siempre hemos reconocido que esta tecnología conlleva riesgos muy reales. Evitarlos depende de las decisiones que tomen quienes desarrollan AI. Existe una diferencia enorme entre el rumbo que tomará si prestamos poca atención a la seguridad y el que tomará si estamos obsesionados con ella. Aún queda mucho trabajo por hacer, y las tareas más difíciles en materia de seguridad están por venir”, afirmó Amodei.

El CEO de Anthropic fue optimista: “Hablamos de estos riesgos no porque creamos que sean inevitables, sino porque consideramos que pueden evitarse”.

Una empresa construida alrededor de la seguridad de AI

La startup fundada en 2021 por exempleados e investigadores de OpenAI ha seguido un camino poco convencional para convertirse en uno de los laboratorios de inteligencia artificial de mayor crecimiento.

“Anthropic es una empresa inusual. Algunos podrían decir que es rara y, de hecho, muchos lo han hecho. En cierto modo nos construimos al revés y lo hicimos a propósito. Teníamos un equipo de seguridad de AI mucho antes de lanzar nuestro primer producto. Cuando finalmente lanzamos Claude, dijimos no a los anuncios”, afirmó la cofundadora y presidenta del consejo, Daniela Amodei.

Durante este año, Anthropic amplió su oferta más allá de los modelos Claude con productos como Claude Code, su agente de programación, y Claude Cowork, orientado a automatizar tareas de conocimiento.

También lanzó soluciones especializadas para sectores como finanzas, ciencias de la vida y salud. En los nueve meses terminados el pasado 30 de septiembre, la compañía introdujo 250 nuevas versiones de modelos, funciones de plataforma y aplicaciones.

En su prospecto de colocación, Anthropic indicó que generó $33,240 millones de dólares en ingresos durante dicho periodo, lo que representa un incremento de 1,200% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En 2012, Facebook captó $16,000 mdd en su salida a bolsa, con una valoración de $104,200 mdd. Anthropic, 14 años después, por monto recaudado, fue 14 veces más grande que la red social, cuya IPO fue una de las mayores de su época.

Amazon, Google y otros inversionistas respaldan a Anthropic

Tras la oferta, Amazon y Google —inversores de Anthropic— poseen aproximadamente 28% de las acciones en circulación de la compañía.

Según su prospecto de colocación, Amazon posee 14.7% de la empresa, mientras que Google cuenta con 13.7%. Google invirtió inicialmente en Anthropic a finales de 2022, poco antes de que la empresa lanzara su chatbot Claude en 2023. Amazon anunció su inversión inicial en Anthropic en septiembre de 2023.

Anthropic es, además, un cliente importante de ambas compañías.

Entre los primeros inversionistas también figura Ashton Kutcher, actor y cofundador de la firma de capital de riesgo Sound Ventures, empresa que invirtió aproximadamente $435 millones de dólares en Anthropic desde 2023.

Al precio de colocación, la participación del fondo, equivalente a cerca de 0.5% de la compañía, alcanzaba un valor estimado de $7,000 millones de dólares. Kutcher, además de felicitar a Amodei y Anthropic, celebró el resultado en redes sociales: “Es bastante bueno cuando las cosas salen así”.

People usually see the one deal and think that’s the whole thing, but the ones who know realize that it’s years of work, micro victories and failures stacked on top of one another. It’s really the manifestation of trust. The folks that trusted us, our vision and our thesis, and… — ashton kutcher (@aplusk) November 19, 2026

Una estructura de gobierno para proteger su misión

Pese a convertirse en una empresa pública, Anthropic mantendrá una estructura de gobierno poco convencional. Está constituida como una corporación de beneficio público (Public Benefit Corporation), lo que la obliga a equilibrar los intereses financieros de sus accionistas con los de las personas afectadas por sus actividades y su propósito corporativo: el desarrollo y mantenimiento responsable de AI avanzada para el beneficio de la humanidad a largo plazo.

La salida a bolsa no significa que sus fundadores pierdan el control de las decisiones. Los siete cofundadores conservarán 50.1% del poder de voto a través de una entidad llamada Founder LLC.

Además, el Long-Term Benefit Trust, creado en 2023, tiene la facultad de nombrar y remover a la mayoría de los integrantes del consejo de administración. Con ello, Anthropic busca que las decisiones de gobierno corporativo sigan considerando su misión, incluso después de convertirse en una empresa pública.

Daniela Amodei resumió esta postura: “Nos importan tanto las personas que no utilizan Claude como aquellas que sí lo hacen”.

Las empresas estadounidenses más valiosas

Capitalización bursátil al cierre del 19 de noviembre de 2026. Billones de dólares.

Empresa Valor Apple $5.1 Microsoft $3.8 Nvidia $3.6 Alphabet $3.4 Amazon $2.9 SpaceX $1.9 Anthropic $1.8* Broadcom $1.7 Meta $1.6 Tesla $1.5

*En el caso de Anthropic, se muestra su valoración sobre una base totalmente diluida al cierre de su primera jornada bursátil. Esta cifra no es estrictamente comparable con la capitalización bursátil de las empresas cotizadas.

Fuente: CNBC. Cifras redondeadas.