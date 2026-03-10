Code Review con AI, la apuesta de Anthropic para el CTO

Anthropic lanzó una forma más extensa —y costosa— de revisar el código fuente en repositorios alojados, muchos de los cuales ya contienen grandes cantidades de código generado por inteligencia artificial (AI).

En programación, la revisión por pares es crucial para detectar errores a tiempo, mantener la coherencia en todo el código y mejorar la calidad general del software.

El auge de la GenAI —que utiliza herramientas de AI que toman instrucciones en lenguaje natural y generan rápidamente grandes cantidades de código— ha transformado la forma en que trabajan los desarrolladores. Si bien estas herramientas han acelerado el desarrollo, también han introducido nuevos errores, riesgos de seguridad y código mal comprendido.

La solución de Anthropic es un revisor de AI diseñado para detectar errores antes de que se incorporen al código del software. El nuevo producto, llamado Code Review, se lanzó el lunes en Claude Code.

“La revisión de código analiza tus solicitudes de extracción de GitHub y publica los resultados como comentarios en línea en las líneas de código donde se encontraron problemas”»”, explica la empresa en su documentación. “«”Un conjunto de agentes especializados examina los cambios de código en el contexto de toda tu base de código, buscando errores de lógica, vulnerabilidades de seguridad, casos límite defectuosos y regresiones sutiles”»”.

Las pull requests son un mecanismo que los desarrolladores utilizan para enviar cambios de código para su revisión antes de que se incorporen al software. Wu afirmó que Claude Code ha incrementado drásticamente la producción de código, lo que ha aumentado las revisiones de las pull requests y ha generado un cuello de botella en la entrega de código.

El lanzamiento de Code Review de Anthropic —que llega primero a los clientes de Claude for Teams y Claude for Enterprise en una beta de investigación— se produce en un momento crucial para la empresa.

El lunes, Anthropic presentó dos demandas contra el Departamento de Defensa en respuesta a la designación de Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro por parte de la agencia.

Es probable que la disputa lleve a Anthropic a apoyarse aún más en su floreciente negocio empresarial, cuyas suscripciones se han cuadruplicado desde principios de año. Según la empresa, los ingresos anuales de Claude Code han superado los $2,500 millones desde su lanzamiento.

La AI explica su razonamiento paso a paso, detallando cuál cree que es el problema, por qué podría ser problemático y cómo se puede solucionar. El sistema clasificará la gravedad de los problemas mediante colores: rojo para la máxima gravedad, amarillo para problemas potenciales que requieren revisión y morado para problemas relacionados con código preexistente o errores históricos.

La herramienta proporciona un análisis de seguridad básico, y los responsables de ingeniería pueden personalizar comprobaciones adicionales según las mejores prácticas internas.

La arquitectura de AI agéntica implica que este producto puede ser intensivo en recursos, según Wu. Al igual que otros servicios de AI, el precio se basa en tokens y el costo varía según la complejidad del código; aunque Wu estimó que cada revisión costaría entre $15 y $25 dólares de media. Añadió que se trata de una experiencia premium, necesaria dado que las herramientas de GenAI generan cada vez más código.