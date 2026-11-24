La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que el Servicio Universal de Salud (SUS) tenga una aplicación móvil en la que, además de agendar citas o consultar su expediente médico, los pacientes puedan preguntar a una inteligencia artificial (AI) sobre síntomas de una enfermedad.

“Claro que no sustituye al médico, ¿verdad?”, apuntó en su conferencia matutina el 24 de noviembre, en la que se refirió a su gira en China, donde visitó un hospital inteligente y le presentaron desarrollos tecnológicos de vanguardia en materia de salud.

Sobre el uso de AI para fines médicos, comentó que en una conversación reciente con OpenAI, la empresa “nos dijo que en México, de los datos que ellos tienen, cerca del 10% de las consultas en ChatGPT gratuito son médicas. Y eso es nada más una aplicación. O sea, ya los mexicanos le preguntan a la inteligencia artificial: “Me duele la cabeza, ¿qué hago?”.

Dado que ya es popular ese caso de uso, la mandataria indicó que “es mejor que sea parte del Servicio Universal de Salud, que sepamos que lo que se está diciendo ahí es correcto”.

El SUS es la red de coordinación entre las instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, entre otras) creada en abril pasado por decreto presidencial para compartir infraestructura, servicios y capacidad de atención, de modo que las personas puedan recibir atención médica en una institución distinta de aquella a la que están afiliadas.

La propuesta de una app formaría parte de la digitalización del sistema público de salud, aunque Sheinbaun fue clara en advertir que “es, digamos, el sueño que tenemos todos los que estamos aquí. Ya me estoy adelantando un poco”.

Hospitales inteligentes con AI y robots

Sheinbaum también anunció que México busca instalar un hospital inteligente, como parte de los acuerdos de cooperación con China, e incorporar gradualmente tecnología médica que conoció durante su visita a ese país.

“[Una de las acciones] es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso y partir de ahí ver cómo podemos avanzar en otros hospitales”, señaló.

Entre las tecnologías que mencionó está la implementación de robots para trasladar muestras y de sistemas instalados en los techos de los hospitales para transportar medicamentos y materiales entre áreas.

“Si podemos llegar a los niveles que tiene China de automatización, de digitalización, incluso de uso de robots para ciertas cosas, pues qué mejor”, afirmó sin dar detalles respecto a qué hospitales participarían, qué tecnología se adquiriría ni cuándo comenzarían estos proyectos.

La mandataria también habló de los sistemas de AI para analizar imágenes médicas, como tomografías y mastografías, e identificar posibles indicios de malignidad. Los estudios podrían enviarse desde hospitales a centros especializados, donde personal médico revisaría los resultados y los devolvería a las unidades de origen.

El secretario de Salud, David Kershenobich, también se refirió a la incorporación de AI en la interpretación de estudios médicos y adelantó que México trabaja en un centro de interpretación remota de biopsias y en otro de atención radiológica.

El ISSSTE ya tiene un proyecto así

Sin embargo, la presidenta, el secretario de Salud e incluso el titular del ISSSTE, Martí Batres, no mencionaron los Centros Nacionales de Interpretación de Imágenes y Mastografías del ISSSTE, que implementan la AI en un esquema muy parecido al que Sheinbaum anunció para un futuro.

El proyecto apenas obtuvo el primer lugar del sector público de la vigésima sexta edición de Las más innovadoras de Netmedia, casa editorial de este sitio.

La iniciativa utiliza AI para analizar mastografías y priorizar los estudios que requieren revisión de un radiólogo. Cuenta con cuatro centros especializados y 75 mastógrafos conectados.