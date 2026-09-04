Tres de los principales chatbots de inteligencia artificial generativa (GenAI), ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Grok de xAI, sufrieron el pasado 3 de septiembre interrupciones de alrededor de tres horas de forma casi simultánea.

A través de sus páginas de estado de servicio, cada chatbot confirmó su falla. Si bien la coincidencia sugería la posibilidad de un problema en un proveedor común, esto no pudo confirmarse.

De hecho, Cloudflare, utilizado en distintas funciones por las tres empresas de inteligencia artificial (AI), afirmó categóricamente que sus sistemas funcionaban correctamente.

“No estamos experimentando ninguna interrupción significativa en estos momentos. Nuestros servicios están operando con normalidad y cualquier reporte que diga algo diferente es incorrecto”, expresó un vocero de la firma al sitio The Register ese día.

La interrupción de los servicios de Claude y ChatGPT ocurrió la misma semana en que ambas compañías presentaron sus nuevas versiones de los modelos grandes de lenguaje (LLM): Mythos/Fable 5.1 y GPT-6 Astra, respectivamente. Ambas actualizaciones fueron anunciadas como las más avanzadas.

Caída masiva en OpenAI y Anthropic

OpenAI reveló que el problema causó un elevado número de errores tanto en ChatGPT como en Codex.

Detalló que en el caso del primero se vieron afectados 15 componentes, desde el login y las conversaciones, hasta el modo de voz, las cargas de archivo y la generación de imágenes.

En el caso de Codex, cuatro componentes se vieron afectados: web, API, la extensión de código de VS y CLI. La compañía que dirige Sam Altman confirmó el incidente a las 4:43 de la tarde y no fue hasta las 18:55 horas cuando indicó que se había solucionado.

Anthropic, por su parte, dio cuenta de sus fallas desde las 13:26 horas: “Estamos investigando un alza de errores en las peticiones a Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5”, reconoció.

Aunque minutos después aseguró haber reconocido la causa, la empresa no dio más detalles y solo añadió que también se veían afectadas las versiones 4.8 y 4.6 de Opus.

Si bien dos horas después de haber admitido el problema Anthropic empezó a señalar que ya se estaba recuperando, no fue hasta las 16:23 horas que se resolvieron los problemas y el impacto concluyó.

Respuesta de xAI y SpaceX tras el fallo

En la página de estado del servicio para Grok de xAI —que recientemente ya forma parte de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk—, el problema se reconoció desde temprano sin brindar muchos detalles. Sin embargo, por la tarde, a través de su cuenta de X, SpaceX no solo se disculpó por el problema, sino que sugirió una posible explicación para la falla de Anthropic.

“Lamentamos los problemas que pudo haber experimentado con Grok tras una interrupción en nuestro centro de cómputo de Memphis esta mañana. También nos gustaría disculparnos con nuestros socios de cómputo afectados. Todos los sistemas han sido restaurados ahora y están funcionando nominalmente”, publicó.