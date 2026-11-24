Durante la Cyber Week 2026, que une las jornadas del Black Friday y el Cyber Monday, la inteligencia artificial (AI) y los agentes influirán en $75,800 millones de dólares (mdd) en ventas en línea a escala global, equivalentes a 21% del total, de acuerdo con estimaciones de Salesforce. La cifra representa un crecimiento de 13% frente al impacto calculado para 2025.

La compañía prevé que las ventas digitales globales alcancen 357,000 mdd entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre, un incremento interanual de 6%. Para Estados Unidos estima un total de 84,000 mdd, también 6% más que el año anterior.

El tráfico hacia los sitios de comercio electrónico procedente de herramientas de AI aumentó 104% interanual. Además, las recomendaciones generadas por estas tecnologías influirán en una de cada cinco órdenes de compra durante la temporada navideña.

La líder de Análisis del Comprador en Comercio Agéntico de Salesforce, Caila Schwartz, afirmó en un comunicado que este año la AI “desempeña un papel fundamental tanto para los compradores como para los minoristas, desde la fase de descubrimiento hasta el proceso de pago”.

Las estimaciones de Salesforce combinan datos propios y de terceros, además de supuestos de mercado utilizados para extrapolar resultados a la industria minorista. La compañía aclaró que sus predicciones no representan directamente su propio desempeño comercial.

El tráfico referido por AI genera más ingresos para los retailers

Adobe analizó más de un billón de visitas a sitios minoristas estadounidenses y encontró que, en septiembre de 2026, las referencias procedentes de herramientas de AI generaron 83% más ingresos por visita y una tasa de conversión 90% superior a la del tráfico de otras fuentes. También registraron una tasa de incorporación de productos al carrito 53% mayor.

El director de Análisis Digital de Adobe, Vivek Pandya, señaló en una publicación de blog que “en poco más de un año, los compradores que llegan a través de la AI han pasado de registrar un rendimiento inferior al del resto del tráfico de un minorista a superar a este último en términos de conversión, ingresos por visita e interacción”.

Schwartz indicó que “las marcas que estén preparadas para satisfacer esta demanda mediante sus propios agentes para el comprador obtendrán los mejores resultados en esta temporada navideña”.

Los agentes de AI avanzan en el proceso de compra

Según la encuesta de Salesforce, 31% de los consumidores ya había probado un agente personal, mientras que casi 20% utiliza herramientas de AI como primer punto de consulta para iniciar sus compras navideñas. Sin embargo, solo 8% afirmó haber permitido que la AI realizara compras en su nombre.

Entre los retailers, la compañía estima que uno de cada tres tendrá agentes de compra disponibles en sus sitios web durante Cyber Week 2026.

Los compradores que interactúan con estos asistentes gastan 8% más por orden y adquieren canastas 23% mayores que quienes no los utilizan, según Salesforce. Asimismo, las marcas que despliegan agentes de compra registran un crecimiento de ventas siete veces más rápido que sus competidores que no ofrecen estas herramientas.

La vicepresidenta sénior de Marketing de Hibbett Sports, Sarah Wangaard, señaló que su agente Hibbett AI, desarrollado con tecnología de Salesforce, gestiona 90% de los recorridos principales de compra.

“Nuestro enfoque central esta temporada navideña es la personalización. Hibbett AI, nuestro agente de compra, nos ayuda a llevar la experiencia personalizada y sin complicaciones que nuestros clientes adoran en nuestras tiendas a todos los canales, incluso en los momentos de mayor volumen de ventas”, afirmó Wangaard.

El tráfico no humano plantea nuevos retos para los retailers

Salesforce estima que 20% del tráfico de compras durante la temporada navideña será de origen no humano, categoría que incluye la actividad de agentes y otras herramientas automatizadas.

Para los equipos IT, esta proporción plantea un reto de medición: distinguir las visitas de consumidores de las interacciones automatizadas y mantener visibilidad sobre el tráfico que reciben sus plataformas de comercio electrónico.

La capacidad de los sitios para ser comprendidos por herramientas de AI también presenta limitaciones. Adobe encontró que las páginas de inicio de los retailers estadounidenses obtuvieron una puntuación promedio de 63% en su indicador de legibilidad y citabilidad para AI. Este mide qué proporción del contenido de una página puede ser comprendida y citada eficazmente por estos sistemas.

Las fichas de productos, guías de compra, preguntas frecuentes y políticas de devolución son algunos de los contenidos que los retailers deben hacer accesibles a estos sistemas.

Pandya añadió: “La brecha [de desempeño entre el tráfico referido por AI y el resto del tráfico] sigue ampliándose, pero las marcas solo podrán aprovechar ese valor si la inteligencia artificial es capaz de encontrarlas, comprenderlas y recomendarlas”.