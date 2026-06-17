SpaceX anunció el 16 de junio la firma de un acuerdo formal para adquirir la startup de inteligencia artificial (AI) Cursor por $60,000 millones de dólares (mdd) en acciones, una operación muy esperada en el sector tecnológico.

El anuncio se produce pocos días después de que el fabricante de cohetes de Elon Musk debutara en el Nasdaq con la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia.

SpaceX has exercised the option to acquire @cursor_ai in an all-stock transaction with the goal of building the world’s most useful AI models.



For the past few months, SpaceXAI has been jointly training a model with Cursor, which will be released in Cursor and Grok Build soon.… https://t.co/X5mepgXgjJ — SpaceX (@SpaceX) June 16, 2026

Cursor desarrolló una popular herramienta de codificación con AI que ayuda a los desarrolladores de software a generar, editar y revisar código, y la compañía ha experimentado un crecimiento explosivo desde su fundación en 2022.

En noviembre de 2025, Cursor anunció que había superado los $1,000 mdd en tasa de ingresos anualizados en una publicación de blog.

Los $60,000 mdd en acciones ordinarias de clase A que SpaceX acordó pagar para adquirir Cursor representaron una dilución de 3.4% en la valoración de la IPO del conglomerado aeroespacial y tecnológico.

Las acciones de SpaceX subieron aproximadamente 16% el mismo día del anuncio, superando a Amazon y Microsoft por capitalización de mercado y convirtiéndose en la cuarta empresa más valiosa de Estados Unidos.

SpaceX desafía el dominio de OpenAI

A principios de este año, Musk fusionó SpaceX con su startup de AI, xAI, y el acuerdo con Cursor parece que ayudará a revitalizar los esfuerzos de la compañía para competir con rivales como Anthropic y OpenAI, que también ofrecen herramientas de programación populares.

SpaceX no ha proporcionado a sus inversores detalles sobre la lista de clientes, la tracción ni los ingresos de Cursor. La cuota de mercado de Cursor había disminuido de 41% en junio de 2025 a cerca del 26% en mayo, según datos de gasto corporativo de Ramp. Anthropic ahora controla la mitad de esa categoría del mercado de software B2B.

SpaceX espera que la fusión se cierre durante el tercer trimestre de este año, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). La transacción está sujeta a las “aprobaciones regulatorias necesarias”, según el documento.

“Esperamos colaborar estrechamente con el equipo de Cursor para impulsar nuestras capacidades de AI de vanguardia”, declaró SpaceX en una publicación en X el martes.

La firma de capital riesgo Thrive Capital posee participaciones tanto en SpaceX como en Cursor, y la inversión conjunta asciende ahora a más de $10,000 mdd, según una fuente cercana a la situación que solicitó el anonimato debido a la confidencialidad de los detalles.

En abril pasado, SpaceX anunció que había obtenido el derecho a adquirir Cursor por $60,000 mdd a finales de este año. Si, por algún motivo, la operación no se concreta, SpaceX se había comprometido a pagar a Cursor una comisión de ruptura de $1,500 mdd y $8,500 mdd en recursos informáticos, según consta en sus documentos de salida a bolsa.

El CEO de Cursor, Michael Truell, declaró en una publicación en X en aquel momento: “Estoy emocionado por asociarme con el equipo de SpaceX para ampliar Composer“, refiriéndose al modelo de AI de su empresa. “Un paso importante en nuestro camino para crear el mejor entorno para programar con AI“.