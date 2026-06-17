Ciberseguridad Infraestructura Empresas Inteligencia Artificial Innovación & Emprendimiento Transformación digital Analytics & Big Data Gobierno Cloud Seguridad

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SpaceX adquirirá la startup de programación de AI Cursor por 60,000 mdd

Home Inteligencia Artificial
Dirección copiada

El movimiento busca revitalizar la estrategia de Elon Musk frente a Anthropic y OpenAI, tras el histórico debut del gigante aeroespacial en el Nasdaq.

Publicado el 16 jun 2026
Añadir a tus fuentes preferidas en Google
Fachada corporativa de los cuarteles de SpaceX, empresa que lidera la adquisición de Cursor en el mercado tecnológico.
Crédito: Archivo ShutterStock

SpaceX anunció el 16 de junio la firma de un acuerdo formal para adquirir la startup de inteligencia artificial (AI) Cursor por $60,000 millones de dólares (mdd) en acciones, una operación muy esperada en el sector tecnológico.

El anuncio se produce pocos días después de que el fabricante de cohetes de Elon Musk debutara en el Nasdaq con la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia.

Cursor desarrolló una popular herramienta de codificación con AI que ayuda a los desarrolladores de software a generar, editar y revisar código, y la compañía ha experimentado un crecimiento explosivo desde su fundación en 2022.

En noviembre de 2025, Cursor anunció que había superado los $1,000 mdd en tasa de ingresos anualizados en una publicación de blog.

Los $60,000 mdd en acciones ordinarias de clase A que SpaceX acordó pagar para adquirir Cursor representaron una dilución de 3.4% en la valoración de la IPO del conglomerado aeroespacial y tecnológico.

Las acciones de SpaceX subieron aproximadamente 16% el mismo día del anuncio, superando a Amazon y Microsoft por capitalización de mercado y convirtiéndose en la cuarta empresa más valiosa de Estados Unidos.

SpaceX desafía el dominio de OpenAI

A principios de este año, Musk fusionó SpaceX con su startup de AI, xAI, y el acuerdo con Cursor parece que ayudará a revitalizar los esfuerzos de la compañía para competir con rivales como Anthropic y OpenAI, que también ofrecen herramientas de programación populares.

SpaceX no ha proporcionado a sus inversores detalles sobre la lista de clientes, la tracción ni los ingresos de Cursor. La cuota de mercado de Cursor había disminuido de 41% en junio de 2025 a cerca del 26% en mayo, según datos de gasto corporativo de Ramp. Anthropic ahora controla la mitad de esa categoría del mercado de software B2B.

SpaceX espera que la fusión se cierre durante el tercer trimestre de este año, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). La transacción está sujeta a las “aprobaciones regulatorias necesarias”, según el documento.

“Esperamos colaborar estrechamente con el equipo de Cursor para impulsar nuestras capacidades de AI de vanguardia”, declaró SpaceX en una publicación en X el martes.

La firma de capital riesgo Thrive Capital posee participaciones tanto en SpaceX como en Cursor, y la inversión conjunta asciende ahora a más de $10,000 mdd, según una fuente cercana a la situación que solicitó el anonimato debido a la confidencialidad de los detalles.

En abril pasado, SpaceX anunció que había obtenido el derecho a adquirir Cursor por $60,000 mdd a finales de este año. Si, por algún motivo, la operación no se concreta, SpaceX se había comprometido a pagar a Cursor una comisión de ruptura de $1,500 mdd y $8,500 mdd en recursos informáticos, según consta en sus documentos de salida a bolsa.

El CEO de Cursor, Michael Truell, declaró en una publicación en X en aquel momento: “Estoy emocionado por asociarme con el equipo de SpaceX para ampliar Composer“, refiriéndose al modelo de AI de su empresa. “Un paso importante en nuestro camino para crear el mejor entorno para programar con AI“.

Prohibida su reproducción total o parcial.

¿Qué te ha parecido este artículo?

Si piensas que este post es útil…

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Equipo editorial IT Masters Mag
IT Masters Mag es producido por el equipo periodístico de Netmedia, editorial mexicana con más de dos décadas de experiencia especializada en tecnologías de la información, innovación empresarial y transformación digital. Fundada por la periodista Mónica Mistretta, la compañía se distingue por su compromiso con el rigor informativo, la objetividad y el valor práctico para tomadores de decisiones en México y América Latina. El contenido es desarrollado por profesionales del periodismo y la comunicación con trayectoria en medios digitales e impresos, bajo la dirección editorial de Francisco Iglesias, experto en tecnología B2B y negocios. Todos los artículos siguen estándares internacionales de calidad, incluyendo verificación de fuentes, entrevistas con especialistas y un enfoque claro en aportar análisis útiles para CIOs, CTOs y líderes empresariales. IT Masters Mag forma parte de Nextwork360, la mayor red latinoamericana de medios B2B sobre innovación y cultura digital.
Sígame en

Leer también:

Temas

Canales

Artículos relacionados

  • Pantalla digital con íconos tecnológicos y una mano tocando el concepto TCP/IP, que representa riesgos y medidas de seguridad en redes informáticas empresariales.

  • redes

    TCP/IP: ¿qué es, cómo funciona y por qué es clave para la seguridad de las redes empresariales?

    17 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Representación visual de conceptos clave de Machine Learning como algoritmos, estadísticas, inteligencia artificial y predicción, con una persona señalando un panel interactivo.

  • ESPECIAL

    Machine Learning: Descubra el arte de enseñar a las máquinas a ver el futuro

    24 Jul 2025

    por José María Lamorte

    Compartir
  • Paola-Villarreal-IT MASTER CON CDMX-7690

  • IT MASTERS CON CDMX

    Con agentes de AI, "el problema cada vez será menos técnico y mucho más cultural": Villarreal

    29 Oct 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir
  • Roi,Return,On,Investment,Stock,Trading,Business,Finance,Concept.

  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL

    ¿Cómo medir (y maximizar) el ROI del gasto en tecnología?

    25 Nov 2025

    por Francisco Iglesias

    Compartir