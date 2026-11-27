Gap utiliza inteligencia artificial (AI) para mantener sus sitios web operativos durante la temporada alta de compras, que arrancará el próximo 27 de noviembre con el Black Friday, seguido del Cyber Monday.

La empresa reveló en un comunicado que ha implementado Devin, un agente de ingeniería de software basado en AI desarrollado por la compañía Cognition, con sede en San Francisco (California, Estados Unidos), para ayudar a sus equipos tecnológicos a resolver con rapidez cualquier incidente que pueda interrumpir la experiencia de compra en línea.

Durante el periodo de compras navideñas de nueve días en 2025, Gap registró más de 75 millones de sesiones de compra en línea y más de cinco millones de pedidos, llegando a procesar más de 1,500 pedidos por minuto en los momentos de mayor demanda.

Detrás de esto existe una compleja red de aplicaciones y servicios que funcionan de manera coordinada: desde la búsqueda de productos y la disponibilidad de inventario hasta la gestión del carrito de compras, los pagos y el proceso de finalización de la compra.

Devin coordina fallos en sistemas de compra

El cofundador y presidente de Cognition, Russell Kaplan, señaló que Devin ofrece “un compañero basado en inteligencia artificial capaz de asumir tareas de ingeniería de software, investigar incidentes y ayudar a encontrar soluciones con mayor celeridad”.

Su capacidad para comprender y operar en estos sistemas interconectados le permite identificar problemas, coordinar soluciones y ayudar a los ingenieros a resolver incidentes que afectan a múltiples aplicaciones.

El agente de AI trabaja junto a otros agentes e ingenieros de software de Gap mediante un proceso denominado “análisis del sitio” (site scan). Supervisa los sitios de comercio electrónico de la empresa en busca de señales de dificultades para los usuarios o fallos en el sistema; investiga los problemas técnicos, identifica sus causas fundamentales y desarrolla parches de código probados, que los ingenieros pueden revisar, validar e implementar en el sitio.

Problemas que, de otro modo, podrían requerir días para ser diagnosticados y resueltos se abordan en mucho menos tiempo. En toda la plataforma global de Gap, Devin ayuda a vincular cada fallo con los sistemas subyacentes y a acelerar las soluciones que sostienen la experiencia de compra.

“Las compras durante la temporada navideña son un claro ejemplo de por qué la fiabilidad del software es tan importante. En los días de mayor actividad comercial, cada segundo cuenta. Los equipos de ingeniería deben actuar con rapidez para resolver los problemas de los clientes. Nos entusiasma colaborar con Gap para demostrar cómo la AI puede mejorar las experiencias cotidianas de los clientes”, señaló Kaplan.

Recuperación de ventas y alivio para IT

Desde su implementación, la empresa estima haber recuperado millones en ventas que, de no ser por ello, se habrían perdido debido a interrupciones en el servicio. Gracias a que Devin realiza comprobaciones diarias, los ingenieros pueden dedicar menos tiempo a tareas repetitivas y centrarse más en fortalecer los sistemas de los que dependen los clientes a diario.

Durante periodos de gran afluencia, como el Black Friday y el Cyber Monday, esta capacidad adicional resulta especialmente valiosa, ya que incluso los errores poco frecuentes pueden afectar a miles de clientes.

La ingeniería asistida por AI permite reducir el tiempo entre la detección de un problema y su resolución para sostener la experiencia de compra en los momentos de mayor demanda.

El CTO de Gap, Sven Gerjets, afirmó que “cuando millones de personas compran al mismo tiempo, incluso los pequeños problemas técnicos pueden tener un impacto desproporcionado. Estamos utilizando capacidades de AI, como Devin, para ayudar a nuestros ingenieros a trabajar con mayor rapidez, abordar los problemas de forma más eficiente y garantizar que nuestras experiencias digitales funcionen sin contratiempos. Es un ejemplo más de nuestro enfoque centrado en las personas y potenciado por la tecnología: usar la tecnología para mejorar la vida de los usuarios”.

Descubrimiento con AI en marcas de Gap

En todas sus marcas, Gap está implementando experiencias de compra conversacionales que permiten a los clientes encontrar productos describiendo lo que buscan mediante un lenguaje natural.

Gracias a las herramientas de descubrimiento impulsadas por AI —disponibles tanto en los sitios web como en las aplicaciones de Old Navy y Banana Republic—, resulta más sencillo pasar de la inspiración a la obtención de recomendaciones de productos relevantes.

“Los clientes no deberían tener que pensar en la tecnología que hay detrás de su experiencia de compra. Simplemente deberían poder encontrar lo que les gusta y realizar el pago con total confianza”, añadió Gerjets.