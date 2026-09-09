El gasto mundial en IT alcanzará $6.37 billones de dólares (bdd) en 2026, un aumento de 14.2% respecto a 2025, de acuerdo con la última previsión de Gartner. El crecimiento estará impulsado en buena medida por los segmentos relacionados con la infraestructura para inteligencia artificial (AI).

Los sistemas para centros de datos registrarán el mayor incremento, con un avance de 62.5%, mientras que el gasto en infraestructura como servicio (IaaS) crecerá 29.3%.

El vicepresidente analista distinguido de Gartner, John-David Lovelock, explicó en un comunicado que “los sistemas de centros de datos y la IaaS son los segmentos de mayor crecimiento, lo que refleja la aceleración de la inversión en infraestructura de AI, plataformas de nube y aplicaciones inteligentes”.

De acuerdo con la consultora, el gasto en sistemas de centros de datos pasará de $506,000 millones de dólares (mdd) en 2025 a $822,000 mdd en 2026.

Gartner atribuyó este incremento a la expansión de las cargas de trabajo de AI y a la demanda de cómputo de alto rendimiento, que está llevando a hiperescaladores y empresas a ampliar su capacidad de centros de datos.

En México, ese crecimiento de infraestructura enfrenta restricciones propias. La Asociación Mexicana de Data Centers (Mexdc) señaló en abril pasado que el déficit eléctrico ya estaba retrasando la energización de algunos centros de datos. En ese momento, el país contaba con 279 MW de capacidad instalada, frente a una meta de 1.5 GW para 2030.

Centros de datos e IaaS impulsan el gasto IT global

Sobre el gasto mundial en IaaS, Gartner pronosticó que pasará de $222,000 millones de dólares en 2025 a $287,000 mdd en 2026, un crecimiento de 29.3%.

El software tendrá un crecimiento de 15.5%, hasta alcanzar $1,468 bdd, frente a $1,271 billones de dólares en 2025. La consultora señaló que el aumento está relacionado con una mayor inversión en infraestructura de AI y software preparado para estas cargas de trabajo.

En tanto, los dispositivos crecerán 9.8%, hasta $868,000 mdd, mientras que el gasto en servicios alcanzará $1.570 bdd, un incremento de 5.3%. Los servicios de comunicaciones tendrán el crecimiento más moderado entre los segmentos considerados, con 4.4%, hasta $1.354 billones de dólares.

En México, AI también está ganando peso dentro de los presupuestos de IT. De acuerdo con el estudio Desbloqueando el potencial de la IA en México 2026, elaborado por Strand Partners para Amazon Web Services (AWS), entre las organizaciones que cuentan con un presupuesto dedicado, AI representa actualmente 12% de su gasto total en IT. La proporción podría aumentar a 21% en los próximos tres años.

El aumento ya se refleja en la inversión: 63% de las organizaciones consultadas por AWS afirmó que incrementó su inversión en AI durante el último año.

“Las organizaciones están gastando más en servidores optimizados para AI, servicios de nube y software preparado para AI a medida que amplían sus iniciativas”, afirmó Lovelock.

Al mismo tiempo, Gartner advirtió que los mercados de hardware continúan ajustándose a las restricciones en el suministro de semiconductores y memoria.

Restricciones presupuestarias y panorama en México

El incremento del gasto global no implica que las organizaciones tengan mayor margen para financiar nuevas iniciativas.

En México, 75% de las empresas destina más presupuesto a mantenimiento e integración que a innovación, de acuerdo con el estudio El Estado de la Transformación Digital en México 2026, de ManageEngine. Solo 9% asigna una mayor proporción de su presupuesto a innovación, mientras que 16% reporta una distribución equilibrada.

Las restricciones presupuestarias aparecen además entre las principales razones por las que las iniciativas tecnológicas no cumplen con las expectativas: 38% de los encuestados las identifica como un factor clave, según el estudio.

Gartner indicó que los presupuestos de tecnología enfrentan presiones por inflación, problemas de suministro, mayores costos de hardware y memoria, nuevas iniciativas de financiamiento para AI y cambios en las prioridades de las organizaciones.

“Esto no es una tendencia en la que suba la marea y todos los barcos suban”, dijo Lovelock al describir el comportamiento del mercado.