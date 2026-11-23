Nvidia anunció el 23 de noviembre que Jensen Huang regresa como CEO con efecto inmediato. Colette Kress, quien ocupó el cargo de forma interina, continuará como CFO, mientras que Harvey Jones permanecerá como presidente del consejo.

Se trata del más reciente giro en un escándalo que hundió el precio de las acciones de la compañía y sacudió al sector tecnológico; en específico, el de inteligencia artificial (AI).

El Consejo de Administración informó en un comunicado que votó por unanimidad a favor de la reincorporación de Huang tras “una serie de conversaciones y reuniones con él“, después de las cuales “quedó satisfecho“ con la franqueza del cofundador de la empresa y su capacidad para liderarla.

Huang dejó de ser CEO a principios de noviembre de 2026, tras una serie de impactantes informes sobre varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china.

El diario The New York Times informó el 22 de noviembre que dicha mujer, Alice Huang, mantuvo contacto con un agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China durante al menos parte del tiempo en que estuvo vinculada sentimentalmente con Huang.

Sin embargo, la junta argumentó que “recibió información de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos” y que confía en que su regreso “no supone ningún riesgo para la seguridad nacional”.

Por su parte, Huang declaró en el mismo comunicado que se sentía “honrado de regresar a Nvidia y de liderar una de las empresas tecnológicas más trascendentales del mundo, justo al comienzo de una nueva revolución industrial. Quiero agradecer al consejo de administración su confianza y su labor de deliberación a lo largo de este proceso”.

El respaldo de Trump y líderes tech a Huang

El presidente Donald Trump declaró a la cadena CNBC que había estado en contacto con el Consejo de Administración de Nvidia “directa e indirectamente”, y afirmó que Huang “no hizo nada malo”. Además, señaló que habló con él la víspera al anuncio y le pidió que prometiera “trabajar duro”.

En sus declaraciones oficiales, el —de nuevo— CEO de Nvidia afirmó que “asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”.

Más tarde, Trump celebró el regreso del ejecutivo a Nvidia. En una publicación en su red social, señaló que el consejo de administración había tomado “la decisión correcta y adecuada” al restituirlo en su cargo. El mandatario afirmó que Estados Unidos necesita el liderazgo de Huang para “garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

Asimismo, reiteró que su Gobierno “no tiene motivos para creer” que la restitución suponga un riesgo para la seguridad nacional, y añadió que “no existen pruebas de que haya incurrido en ninguna conducta ilícita”.

“En el plano personal, he llegado a conocer a Jensen; es un gran patriota y un tesoro nacional”, escribió Trump.

Varios líderes del sector tecnológico, entre ellos Elon Musk, CEO de SpaceX; Gavin Baker, socio director y CIO de Atreides Management, y Brad Gerstner, CEO de Altimeter Capital, habían abogado activamente por el regreso de Huang.

Musk escribió en una publicación en X, tras el anunció el 23 de noviembre, que el “error” del consejo de administración había sido corregido.

The mistake has been corrected https://t.co/UKvEng9rCD — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Nvidia mantiene abierta investigación sobre Jensen Huang

La reincorporación de Jensen Huang no implica el cierre de la investigación interna sobre los reportes de que habría sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

Nvidia confirmó que el comité independiente encargado del caso, que cuenta con asesoría legal externa, continuará sus trabajos hasta llegar a una conclusión.

Huang manifestó su respaldo a la investigación y su compromiso de cooperar. Nvidia también señaló que seguirá colaborando con las investigaciones y consultas que mantienen abiertas las autoridades gubernamentales.

Reuniones clave y aval de seguridad nacional

De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones —citadas por CNBC—, que solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente, altos funcionarios del Gobierno informaron al consejo de administración de Nvidia a finales de la semana pasada que no se había infringido ninguna ley de seguridad nacional. Dicha información llevó a la junta a ponerse en contacto con Huang, explicaron las fuentes.

Ambas partes tuvieron las primeras conversaciones desde su salida el 21 de noviembre; en una segunda reunión, celebrada un día después, el grupo decidió que regresaría como CEO.

Acciones de Nvidia repuntan 33% tras el giro

El desplome del precio de las acciones de Nvidia contribuyó a acelerar estas conversaciones.

Tras la restitución, se dispararon 33%. El valor de los títulos había caído una cifra igual desde que, el pasado 8 de noviembre, Huang admitió haber mantenido una relación extramatrimonial. El 6 de noviembre, la acción había cerrado a $186.64 dólares.

Nvidia refuerza controles de seguridad y cumplimiento

Además, el Consejo de Administración de Nvidia informó que recientemente formó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, integrado exclusivamente por consejeros independientes, para supervisar el cumplimiento comercial y los riesgos de seguridad nacional.

El órgano contará con asesoría legal especializada en la materia, que también incorporará expertos en seguridad nacional.

La compañía también iniciará la búsqueda de un director de Cumplimiento (CCO), quien tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento normativo en toda la organización y reportará al Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo.