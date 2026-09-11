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La estrategia de McKinsey para evitar el gasto excesivo en tokens de AI

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La consultora monitorea el uso de recursos y envía alertas por correo a sus empleados para optimizar la eficiencia y reducir costos en modelos de lenguaje.

Publicado el 10 sep 2026
Letrero de McKinsey, firma que optimiza su gasto en tokens de IA mediante alertas de consumo.
Crédito: Archivo ShutterStock
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McKinsey ha encontrado una nueva forma para gestionar el aumento de costos al operar la inteligencia artificial (AI): no consiste en limitar el uso de la tecnología por parte de los consultores, sino en avisarles cuando su consumo es excesivo.

La firma de consultoría realiza un seguimiento del uso de recursos por usuario y alerta a sus empleados por correo electrónico cuando su actividad alcanza niveles elevados, de acuerdo con el responsable de QuantumBlack —la división de AI, datos y análisis de McKinsey— en el Reino Unido, Debasish Patnaik.

Las empresas que inicialmente se centraron en fomentar la experimentación con AI ahora se enfrentan a los costos de operar esta tecnología a gran escala. OpenAI anunció que los usuarios más activos de sus agentes de AI para programación consumían ya más de $7,000 dólares diarios en tokens, las pequeñas unidades de texto que un modelo de AI lee y genera.

La era del uso ilimitado de tokens de AI llegó a su fin a principios de 2026, cuando los proveedores de modelos grandes de lenguaje (LLM) pasaron de las suscripciones a modelos de precios basados en el consumo.

Ahora, las empresas pagan en función del número de tokens que utilizan, en vez de pagar una tarifa plana de acceso, lo que hace que la eficiencia cobre mayor importancia a medida que aumenta el uso.

Patnaik explicó que el sistema de alertas se implementó en toda la consultora durante el verano. “Al igual que ocurre con el uso de datos celulares en un teléfono de empresa, les indicamos cómo pueden realizar sus tareas para que resulten más rentables para la firma”, señaló en una entrevista con el sitio Business Insider.

Modelo de consumo de McKinsey: transparencia y eficiencia

El enfoque de McKinsey para gestionar esta presión sobre los costos se basa en la transparencia y la formación, afirmó Patnaik.

Para mayo de 2026, la firma procesaba unos cinco billones de tokens de AI al mes, según una publicación en el blog de la compañía. El consumo estaba muy concentrado: aproximadamente 10% de los usuarios generaba cerca de 65% del total, destacando los consultores y los ingenieros de software entre los usuarios más intensivos.

Las alertas de uso de AI no pretenden disuadir a los empleados de utilizar esta tecnología, sino mostrarles su nivel de consumo y ayudarles a realizar el mismo trabajo de manera más eficiente.

“Creemos firmemente en otorgar autonomía a los consultores”, afirmó Patnaik.

Prohibida su reproducción total o parcial.

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