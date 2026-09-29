Meta continua su búsqueda de rentabilidad ahora adentrándose aún más en el ámbito de la inteligencia artificial (AI). Su CEO, Mark Zuckerberg, anunció el 28 de septiembre la creación de una división de servicios empresariales basada en sus modelos Muse y en sistemas de AI agéntica.

Con Meta Enterprise Platform, la compañía busca capitalizar más allá de la presencia obligada de las empresas en sus plataformas. Actualmente, utiliza sus servicios de redes sociales y mensajería para recopilar datos de los usuarios y emplear sistemas de recomendación impulsados por AI que muestran anuncios personalizados, un servicio muy valorado por sus clientes anunciantes.

Los negocios en línea de la compañía —excluyendo la realidad virtual— generaron $50,300 millones de dólares (mdd) en utilidades durante el primer semestre de 2026, prácticamente todas provenientes del negocio de publicidad. En ese mismo periodo, la compañía obtuvo $114,400 mdd en ingresos por anuncios; es decir, antes de descontar los costos asociados con esa actividad.

La matriz de Facebook ha comenzado a utilizar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para redactar dichos anuncios y contempla la posibilidad de que la AI gestione ciertos aspectos de los negocios de los anunciantes, como la respuesta a las consultas de los clientes.

Los inversionistas de Meta han exigido resultados tangibles tras las cuantiosas inversiones de la compañía en nueva infraestructura y herramientas de inteligencia artificial.

La apuesta de Meta contra los gigantes del B2B

Además de los agentes de asistencia, Zuckerberg vislumbra oportunidades para comercializar agentes de negocio y de desarrollo de software, e incluso para impulsar aplicaciones de terceros a través de su plataforma API.

Esto sitúa a Meta en condiciones de competir no solo con otros desarrolladores de modelos, sino también con gigantes como Microsoft, Amazon y Google, empresas que llevan ventaja a la hora de ofrecer servicios basados en AI a clientes corporativos.

“Inicialmente, nos centraremos en poner a disposición de empresas y desarrolladores todo nuestro stack tecnológico —incluidos el agente Muse, el Meta Business Agent, la API de Muse, Muse Code y otras herramientas— para ayudarles a crecer”, escribió Zuckerberg en una publicación de blog.

Meta planea aprovechar “fortalezas que pocas empresas poseen: modelos avanzados, agentes líderes, infraestructura a gran escala y años de estrecha colaboración con numerosas empresas”, agregó.

La incursión del gigante de las redes sociales en el mercado de agentes de AI con su agente Muse ha generado una gran demanda por parte de los usuarios, superando a ChatGPT de OpenAI como la aplicación gratuita líder en iOS.

CEO de MongoDB renuncia para dirigir Meta Enterprise Platform

Al frente de esta iniciativa empresarial estará Chirantan CJ Desai, quien el mismo 28 de septiembre dejó su cargo de CEO de MongoDB —una empresa de software especializada en bases de datos NoSQL y servicios de datos en la nube— para incorporarse a Meta, donde reportará directamente a Zuckerberg.

Desai, quien ocupó ese cargo durante menos de un año, recibió una oferta directa de Zuckerberg que finalmente no pudo rechazar, según el sitio CNBC, que citó a una fuente cercana al asunto. Resultó lo suficientemente atractiva, detalló, como para que renunciara a su paquete de compensación e indemnización.

El consejo de administración de MongoDB nombró a Dev Ittycheria —quien ocupó esa posición durante 11 años— como presidente y CEO interino. Desai lo había sucedido en el cargo apenas en noviembre de 2025.

Anteriormente, Desai trabajó durante un año como presidente de Producto e Ingeniería de Cloudflare y también se desempeñó como COO de ServiceNow.

La transición de Desai se produce en un momento en que Meta lleva a cabo un cambio estratégico masivo, apostando fuertemente por nuevos productos y servicios de AI para sus clientes empresariales.

La noticia provocó una caída de más de 18% en las acciones de MongoDB, que acumula una pérdida de casi una cuarta parte de su valor de mercado en 2026, y alrededor de 5% las de Meta.

La reputación empresarial que hereda Desai

Desai tendrá la tarea de convencer a las empresas para que adopten las soluciones de Meta, una idea que fracasó en 2016 cuando la compañía lanzó Facebook at Work, una versión de sus redes sociales adaptada para la colaboración interna.

Si bien los rivales de Meta en el ámbito de la AI (Microsoft, Amazon y Google) también se han visto envueltos en diversos escándalos, son actores consolidados en el sector B2B y cuentan con un historial de controversias menos extenso que el de la empresa que dirige Zuckerberg.

La red social alcanzó recientemente un acuerdo de $18,000 mdd ante las acusaciones de que empleaba funciones adictivas que afectaban negativamente a la salud de los niños. Eso es solo la punta de un iceberg que incluye de todo: desde lentes con cámaras integradas hasta chatbots inapropiados para la edad y, por supuesto, el escándalo de Cambridge Analytica.