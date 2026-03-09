Liderazgo femenino en AI: Las mujeres que mueven el código

Entre los grandes competidores de la inteligencia artificial (AI), son pocas las mujeres (entre dos y tres) que ocupan posiciones de liderazgo en roles técnicos o éticos relacionados con dicha tecnología.

La brecha de género —desafortunadamente— no es nueva en el ámbito tecnológico, solo 15% de los puestos directivos en las Big Tech eran ocupados por mujeres, de acuerdo con un reporte de la UNESCO de 2019.

Sin embargo, cuando se habla de AI, esta ausencia va más allá de una falta de representación: genera sesgos sistémicos que perpetúan desigualdades en datasets y algoritmos, limitando la innovación inclusiva.

Para muestra, se descubrió que el software de reclutamiento con AI de Amazon rebajó la calificación de los currículums que contenían la palabra “mujer”, el de reconocimiento de voz de Google tenía 70% más de probabilidades de reconocer con precisión el habla masculina, o Llama 2 creó contenido sexista y misógino (“la mujer era considerada un objeto sexual y una máquina de bebés” o “propiedad de su marido”).

La falta de liderazgos técnicos en la industria de inteligencia artificial es consistente con la mínima cantidad de investigadoras en la materia.

En febrero pasado, la directora regional para Asia Pacífico de ONU Mujeres, Christine Arab, reveló durante la Cumbre de AI en la India que solo 16% de los roles de investigación en AI están ocupados por mujeres, aunque representan 30% de los profesionales a nivel mundial.

Anthropic y Meta, las que tienen liderazgos femeninos técnicos

Hasta inicios de marzo de 2026, Anthropic y Meta eran las que tenían liderazgo técnico femenino en desarrollo de AI fundacional tenían con al menos una ejecutiva directa al frente de modelos core.

En Amazon Web Services (AWS), Google, de Alphabet; xAI de Elon Musk, OpenAI y Perplexity —todas encabezadas por hombres— los equipos son predominantemente masculinos, y no se identifica públicamente un liderazgo femenino entre sus equipos.

Para este análisis, se descartaron posiciones que no están relacionadas directamente con el desarrollo de AI, como las ocupadas en OpenAI por Fidji Simo (directora de Aplicaciones) o Sarah Friar (CFO) y en Google por Elizabeth Reid (VP y líder de Search).

El caso de Microsoft es particular, pues si bien no tiene mujeres en posiciones de desarrollo de AI, mantiene un perfil femenino al frente de un rol de ética para AI, cuya influencia puede ser revisora para evitar sesgos.

Las mujeres que lideran el desarrollo de la AI

A continuación, las mujeres que se desempeñan en una posición liderazgo técnico en el desarrollo de AI fundacional de las grandes empresas de esta tecnología:

Daniela Amodei (Anthropic)

Es la presidenta y cofundadora de Anthropic, desde que inició la startup en 2020.

Amodei (San Francisco, California, 1987) lidera los equipos de seguridad AI y alineación de modelos Claude, supervisa operaciones comerciales (300K+ clientes empresariales) y define la política técnica (constitución Claude, responsible scaling).

Joelle Pineau (Meta AI)

Es la vicepresidenta de Investigación en AI y líder global de Fundamental AI Research (FAIR) desde marzo de 2023.

Pineau (Ottawa, 1974) dirige la investigación Llama models (arquitectura, entrenamiento), supervisa FAIR labs y lidera el desarrollo transformers abiertos.

Sarah Bird (Microsoft)

Es la directora de Producto de AI Responsable de Microsoft desde 2019 y una de las investigadoras del grupo de investigación Equidad, Responsabilidad, Transparencia y Ética (FATE por sus siglas en inglés) de la empresa. Bird contribuye al desarrollo y la adopción de principios, mejores prácticas y tecnologías de AI responsable en todo Microsoft.

También dirigió el equipo interempresarial de expertos para desarrollar el nuevo Bing de manera responsable y encabezó el desarrollo de AId responsable para Github Copilot.