El consenso de la industria es claro: 2025 marcó el inicio de la era de los agentes de inteligencia artificial (AI). Más allá de los chatbots y copilotos actuales, estos se conciben como un sistema inteligente capaz de establecer objetivos de forma independiente, tomar decisiones complejas y ejecutar tareas de múltiples pasos con supervisión humana.

Este cambio de herramientas pasivas de conocimiento a sistemas proactivos y orientados a la acción representa un gran salto en capacidad agéntica.

Como destaca McKinsey, la próxima frontera de la inteligencia artificial generativa (GenAI) es la transición de tareas basadas en conocimiento a tareas basadas en acción realizadas por agentes.

Equipados con razonamiento avanzado, planificación y adaptación estratégica en tiempo real, los agentes de AI están preparados para operar en entornos sofisticados y llevar a cabo tareas del mundo real.

No es sorpresa que se proyecte un crecimiento explosivo para el mercado de la AI agéntica en los próximos años.

Agentes de AI en empresas: de pilotos a adopción

Ya estamos siendo testigos de este cambio: de un simple chatbot a agentes que toman acciones. Las empresas están probando y desplegando activamente agentes de AI para optimizar diversos flujos de trabajo: desde automatizar la programación de reuniones, la generación de reportes analíticos y la depuración de código, hasta preparar campañas de marketing y ventas, revisar currículums y atender consultas de clientes.

Algunas proyecciones indican que para este año, la AI agéntica evolucionará de experimentos aislados a una implementación más amplia entre las empresas.

Esta aceleración estará impulsada por avances significativos en las capacidades agénticas, incluyendo mayor autonomía, conciencia del contexto, integración con herramientas, capacidades multimodales, personalización, memoria a largo plazo, seguridad y alineación.

Aun así, para que los agentes se adopten de manera más amplia y respondan a las necesidades del negocio, todavía hay mucho trabajo por hacer.

Actualmente, los agentes de AI dependen de los modelos de lenguaje subyacentes para ejecutar tareas, y para reducir las alucinaciones y aumentar la precisión en un dominio específico, los proveedores de servicios de agentes deben trabajar estrechamente con los clientes empresariales para desarrollar agentes especializados y personalizados que puedan resolver los problemas cotidianos del negocio con alta exactitud. Por ejemplo, implementar un agente de salud en una clínica.

Por lo tanto, desarrollar agentes que permitan un uso flexible de herramientas para resolver problemas, control de intervención en tiempo real para garantizar alineación y una gestión inteligente del contexto para incrementar la precisión es fundamental para impulsar una adopción más amplia de los agentes de AI en las empresas.

De agentes aislados a sistemas multiagente

Mientras avanzamos hacia la era de los agentes, observamos otra evolución crítica dentro de ella: para desbloquear el valor de la AI en las empresas, es esencial pasar del uso aislado de modelos o agentes a sistemas colaborativos de múltiples agentes, profundamente integrados en las operaciones del negocio.

Solo a través de esta colaboración las empresas pueden aprovechar la AI a una escala suficiente para descubrir un valor empresarial profundo y generar oportunidades de crecimiento transformadoras.

Las plataformas actuales que ofrecen modelos como servicio han sido fundamentales para democratizar el acceso a una vasta biblioteca de modelos de AI individuales y ayudar a las empresas a aprovechar diferentes capacidades de AI.

Sin embargo, las limitaciones de un modelo o agente único y monolítico se vuelven claramente evidentes cuando se enfrentan a problemas empresariales dinámicos y complejos.

Mientras que un solo agente puede automatizar una tarea, por lo general no puede orquestar un proceso para alcanzar objetivos sofisticados. Este desafío está dando lugar a los sistemas multiagente (MAS por sus siglas en inglés).

Imagina un problema empresarial complejo que no es resuelto por un solo agente de AI poderoso, sino por un equipo coordinado de agentes especializados.

Una decisión de inversión, por ejemplo, necesitaría ser respaldada por una “manada” de agentes: primero, un agente de análisis financiero que investigue los fundamentos del posible inversionista, sus reportes financieros y su valoración; luego, un agente analítico de reportes que revise y resuma los informes previos de firmas de inversión sobre ese posible inversionista, y finalmente, un agente de noticias que proporcione una visión general de la cobertura mediática y la reputación de la marca de la empresa.

Para que las empresas desbloqueen realmente el valor de la AI a escala, la cooperación multiagente no es solo una opción, sino el punto clave de inflexión.

Los agentes individuales son herramientas poderosas, pero solo cuando aprenden a trabajar en equipo pueden maximizar sus capacidades individuales y generar valor compuesto y tangible a gran escala.

Marcos de agentes para colaboración multiagente

Para hacer realidad la cooperación multiagente, se requieren marcos de agentes robustos. Estos proporcionan una plataforma centralizada para la colaboración entre múltiples agentes, coordinando diversos modelos, herramientas y fuentes de datos, y orquestando distintos agentes en diferentes piezas de software para ejecutar acciones complejas y de múltiples pasos de manera autónoma.

Para hacer posible este avance, se requieren marcos de código abierto y centrado en desarrolladores, creado específicamente para construir aplicaciones multiagente controlables y listas para producción. Incluye servicios como la construcción y orquestación de agentes, implementación y ejecución de agentes, así como el desarrollo visual y monitoreo de agentes.

Cubre todo el ciclo de vida del desarrollo, despliegue y monitoreo de agentes, al tiempo que atiende la necesidad de orquestar múltiples agentes de AI especializados para trabajar de forma integrada.

Estos marcos de agentes son más que una caja de herramientas. Son una tecnología fundamental que aborda directamente el requisito central de orquestar múltiples especialistas de AI para lograr un objetivo empresarial común.

Al permitir una colaboración fluida entre distintos agentes, impulsarán el surgimiento de sistemas multiagente más sofisticados y fomentarán la adopción masiva de AI agéntica que anticipamos para 2026 y los años siguientes.

El futuro de la AI empresarial no debe ser solitario; debe ser colaborativo y coordinado.