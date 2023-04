Amazon presentó el jueves su nuevo servicio Bedrock, como parte del anuncio de nuevas herramientas para construir inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) generativa en AWS. La compañía no dejará que la carrera en este rubro sea de dos grandes: OpenAI, con el respaldo de Microsoft, y Google.

Bedrock, que está en fase piloto, hace que los modelos fundacionales (FM, por sus siglas en inglés) de inteligencia artificial de empresas aliadas como la israelí AI21 Labs, Anthropic —creada por exintegrantes de OpenAI— y Stability AI, así como los de Amazon sean accesibles a través de una API.

La AI generativa es aquella que puede crear nuevos contenidos e ideas, incluidas conversaciones, historias, imágenes, videos y música. La aplicación más famosa es ChatGPT, el chatbot de OpenAI lanzado a fines de 2022. Su competencia es Bard, que lanzó Google.

Ahora, con el anuncio de Amazon, los tres grandes se vuelven a encontrar, pero en distinto orden. En el mercado de servicios de cómputo en la nube, AWS fue el primero, seguido por Microsoft y Google.

Meta, otra de las grandes tecnológicas, también competiría en este mercado, según comentó en una entrevista reciente su CTO Andrew Bosworth

En su carta anual a los accionistas, el CEO de Amazon Andy Jassy calificó la AI generativa como “fundamental para la innovación en cada área de nuestro negocio para muchas décadas por venir”. Explicó que los modelos grandes de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) y la inteligencia artificial generativa transformarán la compañía.

“Hemos estado trabajando en nuestros propios LLM por un tiempo. Creemos que transformará y mejorará prácticamente todas las experiencias de los clientes y continuaremos invirtiendo sustancialmente en estos modelos en todas nuestras experiencias de consumidores, vendedores, marcas y creadores”, escribió.

El CEO de Amazon agregó que, como lo han hecho con la nube mediante AWS, democratizarán esta tecnología para que las empresas de todos los tamaños puedan aprovechar la AI generativa.

Jassy, en la misiva, dijo que AWS ofrece los chips de aprendizaje automático con la mejor relación rendimiento-precio (Trainium e Inferentia) con los que tanto pequeñas como grandes empresas pueden permitirse entrenar y ejecutar sus LLM en producción.

Además, promocionó su más reciente lanzamiento: el chip Inferentia2 , que —dijo— ofrece un rendimiento cuatro veces mayor y una latencia 10 veces menor que su primer procesador.

Amazon explicó en una publicación de blog que Bedrock es la forma más fácil para que los clientes construyan y escalen aplicaciones generativas basadas en AI con modelos fundacionales. Pueden elegir entre algunos de los FM más avanzados disponibles en la actualidad.

Según la compañía, ofrecerá la posibilidad de acceder a una variedad de potentes FM para texto e imágenes, incluidos Titan FM de Amazon, dos nuevos LLM que anunció también, a través de un servicio administrado de AWS escalable, confiable y seguro.

El conjunto de herramientas brindará a los clientes la capacidad de usar modelos básicos, tecnologías basadas en IA creadas por “empresas emergentes líderes en AI”, con sus propios datos para crear el modelo que necesitan en ese momento en particular, sin tener que invertir. en servidores.

