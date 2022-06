Amazon introduce realidad aumentada para que usuarios se ‘prueben’ tenis deportivos

Amazon lanzó una función de realidad aumentada en su tienda para Estados Unidos y Canadá que permite a las y los compradores “probarse” los tenis deportivos que elijan desde la plataforma de comercio electrónico.

Virtual Try-On for Shoes, como se llama, funciona a través de la aplicación para iOS para miles de modelos de las marcas New Balance, Adidas, Reebok, Puma, Superga, Lacoste, Asics y Saucony.

De acuerdo con un informe de Reporterlink, el tamaño del mercado global de realidad aumentada en el comercio minorista se estimó en $2,463 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los $3,205 mdd este año.

El informe prevé que dicho mercado crezca a una tasa compuesta anual de 30.25%. En Estados Unidos, nueve de cada 10 usan o considerarían utilizar realidad aumentada para comprar un producto y 43% que ya lo ha hecho espera que las tiendas tengan estas funciones.

De acuerdo con Shopify, los productos promocionados con herramientas de realidad virtual o aumentada generan 94% más de tasa de conversión (el porcentaje de visitas que realizan una compra en una tienda en línea).

Al elegir unos tenis deportivos, los clientes pueden tocar el botón “Prueba virtual” debajo de la imagen del producto y apuntar la cámara de su dispositivo móvil hacia sus pies para ver cómo les quedan. Según la compañía, los usuarios pueden mover los pies para ver cómo se ven desde todos los ángulos.

Además, se pueden cambiar los colores del calzado sin salirse de la experiencia, al desplazarse por el carrusel de opciones, tomar una foto del zapato virtual que se están probando y compartirla a través de las redes sociales.

En agosto de 2020, la compañía lanzó Room Decorator, que permite ver muebles y otras decoraciones del hogar en el propio espacio del usuario. La función es capaz de agregar virtualmente múltiples productos a la habitación al mismo tiempo.

El presidente de Amazon Fashion, Muge Erdirik Dogan, dijo que su objetivo es crear experiencias innovadoras que hagan que comprar moda en línea sea “más fácil y placentero”.

En un comunicado, señaló que “estamos entusiasmados de presentar Virtual Try-On for Shoes. Esperamos escuchar y aprender de los comentarios de los clientes a medida que continuamos mejorando la experiencia y expandiéndonos a más marcas y estilos”.

Can shoe believe it?! 👟

Our latest innovation, Virtual Try-On for Shoes, lets you try on shoes from the comfort of your home or on the go. https://t.co/JkTNWMN2E5 pic.twitter.com/Clc3c1uW8m

— Amazon (@amazon) June 9, 2022