¿De qué va el documental sobre McAfee en Netflix?

El documental Vivir sin freno. El turbulento mundo de John McAfee narra los años en que el exempresario británico-estadounidense fue fugitivo. Estrenada el 24 de agosto pasado, ocupa el noveno lugar entre las películas más vistas en Netflix.

Saberse perseguido y estar en una tensión constante evadiendo a la justicia durante ocho años es lo que muestra. Dirigido por Charlie Russell y producido por Curious Films, incluye material de archivo del periodista Robert King.

La cinta parte de 2012, cuando McAfee, quien fue hallado muerto en su celda en junio de 2021, inició una fuga frenética al sentirse perseguido por las autoridades luego de ser citado para declarar por las autoridades beliceñas acerca del asesinato de su vecino, con quien había tenido una reciente discusión.

La historia está plagada de dinero, armas, drogas y una buena dosis de paranoia. Ahí se plasma el testimonio de dos de sus compañeras de vida en esos años; la primera, Samantha Herrera, sobrina del ex fiscal de Guatemala, quien le ayuda a salir de Centroamérica para regresar a Estados Unidos, y la segunda, Janice Dyson, ex trabajadora sexual que conoce en Miami.

Hay algunas escenas de cuando McAfee fue candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Libertario en 2016 y 2020, así como de cuando se negó a pagar impuestos, razón por la cual sí se volvería más tarde perseguido.

Otro personaje que aparece en la cinta es Alex Cody Foster, que se auto describe como escritor fantasma, quien asegura que iba a escribir la autobiografía del hombre de negocios y por ello grabó múltiples entrevistas que le hizo. En una de ellas McAfee hizo una declaración que hace pensar a Foster que el empresario cometió un asesinato en su juventud…

Casi al final de la cinta se muestra el penal catalán de Can Brian 2 donde el magnate fue hallado muerto en junio de 2021 a los 75 años luego de que la Audiencia Nacional española le comunicara la decisión de extraditarlo a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos.

El remate de la cinta es desconcertante por una declaración de la ex compañera guatemalteca de McAfee.

Running with the Devil. The Wild World of John McAfee

Dir. Charlie Russell. Productora: Curious Films, Reino Unido, 2022. Duración 1h 46 minutos

Distribuida por Netflix.