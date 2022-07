Descubren filtración de datos de 1,000 millones de ciudadanos asiáticos

Changpeng Zhao, el CEO de Binance, alertó que su equipo de inteligencia de amenazas detectó evidencia de un gran ciberataque en Asia que habría comprometido a 1,000 millones de ciudadanos asiáticos, pero cuyos datos no están relacionados con la plataforma de intercambio de criptomonedas.

A través de su cuenta de Twitter (@cz_binance), Zhao señaló el domingo que encontraron en la llamada dark web la venta de registros de ciudadanos de un país asiático con nombre, dirección, identificación nacional, número de móvil, así como registros médicos y policiacos.

hacker detection/prevention measures, mobile numbers used for account take overs, etc.

It is important for all platforms to enhance their security measures in this area. @Binance has already stepped up verifications for users potentially affected.

Stay #SAFU. 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 3, 2022