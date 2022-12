Detienen al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX en Bahamas

El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fue arrestado en Bahamas el lunes, al tiempo que autoridades estadounidenses buscan imponerle cargos por el colapso de la plataforma de criptomonedas.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Damian Williams, quien encabeza una investigación en su contra, informó de la detención.

“Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried, a pedido del Gobierno de Estados Unidos, con base en una acusación sellada y presentada por el SDNY”, publicó la cuenta de Twitter del fiscal.

Williams agregó que esperan llevar todo el trámite para “revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento”

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022