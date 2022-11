Plataforma cripto Binance rescata a uno de sus mayores rivales: FTX

Binance no solo decidió comprar a uno de sus principales rivales, FTX, sino que la compra anunciada es un rescate ante la incertidumbre por la falta de liquidez.

Los rumores comenzaron a circular la semana pasada, cuando CoinDesk reveló el estado financiero de Alameda Research, una empresa hermana de FTX.

Según el informe, el balance de la compañía está principalmente conformado por el token FTT, nativo del intercambio, así como otras criptomonedas de proyectos respaldados por su CEO, Sam Bankman-Fried.

“Esta tarde, FTX solicitó nuestra ayuda. Hay una importante crisis de liquidez. Para proteger a los usuarios, firmamos una LOI no vinculante, con la intención de adquirir completamente FTX y ayudar a cubrir la crisis de liquidez”, explicó el CEO de Binance, Changpeng Zhao, en un tuit.

En tanto, el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, explicó que “las cosas han llegado a un círculo completo, y los primeros y últimos inversores de FTX son los mismos: hemos llegado a un acuerdo sobre una transacción estratégica con Binance “.

Binance y FTX también compiten en la Fórmula 1, donde cada una apoya a una escudería diferente.

5) I know that there have been rumors in media of conflict between our two exchanges, however Binance has shown time and again that they are committed to a more decentralized global economy while working to improve industry relations with regulators. We are in the best of hands.

— SBF (@SBF_FTX) November 8, 2022