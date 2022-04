Elon Musk decide no formar parte de la Junta Directiva de Twitter

El ahora principal accionista de Twitter, Elon Musk, decidió no formar parte de la Junta Directiva de la red social, informó el CEO de la compañía, Parag Agrawal.

En un tuit, la noche del domingo, Agrawal —quien la semana pasada había dado a conocer la decisión del Consejo de integrarlo— compartió la “breve nota” que envió al equipo.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk