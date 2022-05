Elon Musk levantaría veto a Trump en Twitter; fue una decisión “estúpida”

Para Elon Musk, quien se apunta a ser el dueño único de Twitter, haber vetado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la red social fue una decisión “moralmente incorrecta y rotundamente estúpida”.

Al participar en la Convención sobre el futuro de los autos del Financial Times, el también CEO de Tesla dijo que revertiría la suspensión definitiva de la cuenta del mandatario estadunidense, anunciada en enero de 2021 bajo el argumento de haber violado las políticas de la red social en tres publicaciones.

Trump en Twitter sumaba más de 88.7 millones de seguidores.

En abril pasado, el día que se anunció el acuerdo definitivo entre la red social y Musk, el expresidente de Estados Unidos aseguró que no tiene intención de regresar a la red social aún cuando cambie de propietario.

“No voy a usar Twitter, me quedaré en Truth [su propia red social]”, dijo en una entrevista con Fox News. “Espero que Elon compre Twitter porque lo mejorará y es un buen hombre, pero me quedaré en Truth”.

También lea: Demanda contra Elon Musk y Twitter busca frenar adquisición

Musk señaló que los vetos permanentes en la plataforma deberían ser extremadamente raros y destinados a cuentas que son bots, scam o spam.

“Creo que [la suspensión definitiva a Trump en Twitter] fue un error, porque alienó a gran parte del país y finalmente no resultó en que no tuviera voz”, insistió.

Ante las declaraciones del CEO de Truth Social, Devin Nunes, respecto a que el expresidente Trump alentó a Musk a comprar la red social, el magnate sudafricano negó cualquier contacto.

“Esto es falso. No tengo comunicación directa o indirecta con Trump”, tuiteó el viernes pasado.

This is false. I’ve had no communication, directly or indirectly, with Trump, who has publicly stated that he will be exclusively on Truth Social.

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2022