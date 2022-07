FIA reconoce “problema de hardware” durante VSC que afectó a ‘Checo’ Pérez

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) reconoció un problema de hardware durante el Gran Premio de Francia, celebrado el domingo en el Circuito Paul Ricard, mismo que afectó al piloto mexicano Sergio Checo Pérez.

“Se envió un segundo mensaje de finalización de VSC [Virtual Safety Car] debido a un problema de hardware, lo que llevó a un cambio automático a sistemas de respaldo que funcionaron exactamente como deberían en ese escenario”, explicó la FIA en una declaración.

A cuatro vueltas del final de la carrera, el piloto chino Zhou Guanyu de la escudería Alfa Romeo detuvo su auto al costado de la pista.

La FIA marcó auto de seguridad virtual (VSC, por sus siglas en inglés), medida que neutraliza la carrera de forma virtual pues los monoplazas son limitados en cuanto a su velocidad, para que los comisarios sacaran el auto.

Una vez que la pista estuvo despejada, el control de carrera envió un mensaje a los equipos para informarles que el periodo del VSC estaba terminando.

Según las regulaciones de la F1, se supone que la carrera vuelve a verde en “cualquier momento entre 10 y 15 segundos después”, que es cuando los pilotos pueden comenzar a competir nuevamente.

Sin embargo, eso no sucedió en el primer intento en Paul Ricard y la carrera se mantuvo en condiciones virtuales por más tiempo. Luego se envió un segundo mensaje de “finalización del VSC” y la carrera finalmente se reanudó.

El retraso provocó la confusión de algunos pilotos como Checo Pérez de Red Bull Racing, quien perdió el tercer lugar y finalizar en el podio por reaccionar lentamente en el rearranque de la carrera.

Tras ser superado por George Russell, y quedarse con el cuarto lugar, el mexicano expresó: “Es una pena que el auto de seguridad virtual interfiriera con el resultado, para ser honesto. No debería ser el caso, pero hoy fue así”.

We gave everything, we did not had enough pace and in the end we had the wrong message from the control tower with the VSC and it ended up ruining our race.

We will come back stronger for Budapest 💪

Great race @Max33Verstappen pic.twitter.com/tdPKB0NLt8

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 24, 2022